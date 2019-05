5. Mai 2019, 12:49 Uhr Ribéry lässt Zukunft offen "Habe noch keinen richtigen Plan für die nächste Saison"

Franck Ribéry äußert sich erstmals zu seinem Abschied beim FC Bayern. DFB-Videochef Jochen Drees ist unzufrieden mit dem Wochenende und Claudio Pizarro will weitermachen.

Meldungen in der Übersicht

FC Bayern, Franck Ribéry: Fußball-Profi Franck Ribéry hat offen gelassen, wie es nach dem verkündeten Abschied vom FC Bayern München für ihn im Sommer weitergeht. "Ich habe noch keinen richtigen Plan für die nächste Saison. Ich weiß nicht, was ich mache und wo ich hingehe, um Fußball zu spielen", sagte der 36-Jährige am Sonntag in einem Video auf der Internetseite des deutschen Rekordmeisters. Er wolle weiterspielen. Aber die Zukunft stehe noch nicht hundertprozentig fest, sagte der Franzose, der zwölf Jahre das Bayern-Trikot trug. Zuletzt war über einen Wechsel in die Türkei zu Galatasaray Istanbul spekuliert worden. Auch Katar war wiederholt ein Thema.

Der FC Bayern kündigte das geplante Abschiedsspiel für Ribéry und Arjen Robben, der seine Zukunft als Fußball-Profi ebenfalls offen lässt, für das Jahr 2020 an. "Franck und Arjen sind großartige Spieler. Der FC Bayern hat beiden sehr viel zu verdanken und wird ihnen einen großartigen und emotionalen Abschied bereiten. Sie haben die erfolgreichste Dekade des FC Bayern mit fantastischem Fußball mitgeprägt", äußerte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einer Vereinsmitteilung.

Schiedsrichter, Drees: Der Projektleiter Videobeweis Jochen Drees hat nach erneut mehreren umstrittenen Handszenen bei den Samstagsspielen der Fußball-Bundesliga Fehler bei den Entscheidungen eingeräumt. "Nach dem heutigen Nachmittag waren wir natürlich alle nicht so zufrieden", sagte Drees in der Nacht auf Sonntag im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Der Elfmeterpfiff von Referee Christian Dingert nach einem Handspiel von Jérôme Boateng beim 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Hannover 96 war nach Ansicht von Drees falsch. Ein klares Handspiel von Berlins Karim Rekik in der Partie gegen den VfB Stuttgart wurde nicht einmal vom Video-Referee überprüft. "Wir sind da auch der Meinung, dass das ein strafbares Handspiel ist", sagte Drees. Der Fehler sei erst in der Halbzeit aufgefallen, erklärte er und sprach von einem "menschlichen Fehler". Auch für ein Handspiel von Dortmunds Mario Götze in Bremen gab es keinen Elfmeter. Dies beurteilte Drees als richtig.

Grundsätzlich könne er verstehen, dass die Aktiven Probleme mit der Art hätten, "wie das Handspiel im Moment ausgelegt wird." Nach der Saison wolle er sich unter anderem mit Trainern und Spielern zusammensetzen, um sich weiter anzunähern und mehr Akzeptanz zu erreichen. Die Kriterien, die ein absichtliches Handspiel erkennbar machen sollen, sollen verfeinert werden. Drees stellte allerdings klar: "Es wird auch mit den neuen Änderungen nicht streitlos über die Bühne gehen." Der 49-Jährige will in Bezug auf den Videobeweis auch die Transparenz für die Fans erhöhen. So werde zum Beispiel daran gearbeitet, dass Fernsehzuschauer die Bilder gezeigt bekommen, die der Schiedsrichter sieht, wenn er sich eine Szene am Spielfeldrand noch einmal anschaut. Zudem sei denkbar, dass der Schiedsrichter in Zukunft wie in der amerikanischen Football-Liga NFL eine strittige Entscheidung im Stadion selbst verkündet.

Werder Bremen, Claudio Pizarro. Bremens Floristen werden es vielleicht als erste erfahren. Wenn der SV Werder vor dem letzten Heimspiel am 18. Mai gegen RB Leipzig bei ihnen keinen Blumenstrauß für Claudio Pizarro bestellt, wird der scheinbar unkaputtbare "Oldie" noch nicht verabschiedet, kann seine beispiellose Karriere fortsetzen und in sein zehntes Werder-Jahr gehen. Sein neuer Rekordtreffer im Alter von exakt 40 Jahren und 213 Tagen zum 2:2 (0:2) der Hanseaten gegen Borussia Dortmund war dafür die beste Bewerbung. Die artistische Einlage des Peruaners zu seinem 196. Bundesliga-Tor ließ seinen 18 Jahre jüngeren Teamkollegen Maximilian Eggestein staunend zurück: "Wenn ich in Claudios Alter mein Bein noch so hoch heben könnte, wäre ich glücklich."

Der Südamerikaner wäre glücklich, wenn er weitere zwölf Monate die ihm auf den immer noch schlanken Leib geschnittene Joker-Rolle an der Weser weiterspielen dürfte. "Ich habe immer noch Spaß am Spiel und auch immer noch am Training", sagte Pizarro, für dessen Vertragsverlängerung auch unbestechliche Zahlen sprechen.