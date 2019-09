Wenn sich sogar Fans des Gegners erheben, um stehend zu applaudieren, dann hat ein großer Fußballer Großes geleistet. Franck Ribéry, langjähriger Volksheld des FC Bayern, wurde beim 3:1- Sieg seines neuen Klubs AC Florenz am Sonntagabend beim AC Mailand mit Standing Ovations gefeiert. Der 36-jährige Franzose hatte in der Fiorentina-Offensive spektakuläre Szenen gezeigt und in der 78. Minute das 3:0 erzielt. Bei seiner Auswechslung verneigte sich das Publikum in der Mailänder Fußballoper San Siro.

"Ribéry wie ein Tenor an der Scala: Applaus auf offener Bühne. Viele hielten den Franzosen für einen Spieler am Ende der Karriere, doch er flößt der Mannschaft Vertrauen ein", kommentierte der Corriere dello Sport. Die Zeitung Tuttosport schrieb: "Ribéry ist ein Spieler, für den die Zeit still steht." Und die Gazzetta dello Sport hielt fest: "Ribéry trifft mit Herz, Klasse und Furore. Er gehört einer höheren Kategorie an. Es kommt selten vor, dass ein Gegner im San Siro derart gefeiert wird."

Ribéry selbst gab sich bescheiden: "Ich bin über dieses Tor sehr glücklich. Ich bin zwar alt, aber auf dem Spielfeld fühle ich mich noch sehr jung. Ich habe nach wie vor Erfolgshunger." Mit einem beherzten Solo wie in besten Münchner Zeiten hatte er bereits in der 14. Minute großen Anteil an der 1:0-Führung für Florenz: Er scheiterte zwar im Abschluss an Milan-Torwart Donnarumma, doch aus dem Abpraller ergab sich ein letztlich von Pulgar verwandelter Foulelfmeter. Das Zusammenspiel zwischen Ribéry und seinem Sturm-Partner Federico Chiesa funktionierte prächtig.

In der Tabelle schob sich Florenz mit dem zweiten Sieg in Serie auf Platz neun vor. Auch Trainer Vincenzo Montella schwärmte von seinem neuen Antreiber Ribéry: "Er war heute einfach umwerfend. Er hat sich den Applaus verdient."