AC Florenz:Ribéry schlägt Haken mit Poesie

Von Oliver Meiler, Rom

Ein Puncher? Oder ein Poet? Im vergangenen Sommer, als sie Franck Ribéry in Florenz vorstellten, kamen Zehntausend ins Stadion Artemio Franchi. Aus den Lautsprechern dröhnte "Eye of the tiger", als wäre dieser "FR 7" eine Replik von Rocky Balboa. Das passte zum neuen Besitzer der Fiorentina, dem Italoamerikaner Rocco Commisso, einem Unternehmer aus New York. Die Show war eine typische "americanata", wie die Italiener sagen, eine Amerikanerei, eine Übertreibung.

Man fragte sich, ob der Franzose, den es vor einem Jahr ablösefrei vom FC Bayern zu holen gab, beim AC Florenz nicht einfach noch ein paar gut bezahlte Runden drehen und ein bisschen an Zypressen riechen würde. Als Rundung der Karriere: vier Millionen Euro Gehalt pro Jahr, einen Vertrag bis Sommer 2021. Und da er ja eine Schwäche für Steaks haben soll: Was ist besser als eine "Bistecca alla fiorentina"?

Nun, Ribéry ist mittlerweile 37 Jahre alt. Und wenn man die oft gnadenlos kritischen, großen Sportgazetten liest, von denen, wohlgemerkt, keine in Florenz herauskommt, dann illuminiert die Serie A, Italiens erste Liga, zum Saisonende kein Einzelspieler wundervoller als eben er. Nach dem 2:0 von Florenz am Sonntagabend gegen den FC Turin, zu dem Ribéry neben vielem mehr auch beide Torvorlagen beisteuerte, schrieb die Mailänder Gazzetta dello Sport: "Sein Fussball ist Poesie." Der römische Corriere dello Sport zählte mit: 65 Mal hatte der Stürmer Ribéry direkten Kontakt mit dem Ball, so oft wie sonst keiner auf dem Platz. Immer habe er am richtigen Ort gestanden - "fantastico"! Das gab Note 8 von maximal 10, von beiden Blättern.

Einbrecher suchten Ribérys Villa heim - ein "Schock"

Natürlich muss man dazu sagen, dass die Klasse eines Könners dann besonders hervorsticht, wenn sie sich in einem eher mediokren Umfeld entfaltet und der Rhythmus der Herrschaften rund herum nicht allzu hoch ist. Fiorentina jedenfalls hatte sich schon bald in dieser Saison zum Ziel gesetzt, nur nicht abzusteigen, und wenigstens das ist nach dem Sieg gegen Turin nun sicher. Commisso ist ganz zufrieden, seine Mannschaft hat sogar schon einen Punkt mehr als am Ende der vergangenen Spielzeit. Und dann und wann blitzt also Weltklasse auf im Spiel der "Viola": ein Dribbling, ein Haken, ein samtener Pass in die Tiefe. Mit etwas Präzision wird jeder Konter zur interessanten Angelegenheit.

Ribéry war seit dem Neustart der Liga in jedem Spiel von der ersten Minute an dabei, acht Mal in Serie. Und das war alles andere als absehbar. Einen Moment lang bangte der Verein zuvor, dass sein Star die Lust ganz verloren haben könnte. Vor ein paar Wochen, als Ribéry nach dem Auswärtsspiel in Parma in seine Villa in Bagno a Ripoli zurückkehrte, hatten Einbrecher auf der Suche nach Kostbarem den gesamten Hausrat durcheinandergebracht. Niemand war da, der Rest der Familie hielt sich in München auf. Der Franzose filmte sich dabei, wie er durch die verwüsteten Zimmer ging, und postete die Aufnahmen mit einem Begleittext auf Instagram. Einige Handtaschen und Schmuckstücke seiner Frau seien weggekommen, aber das sei nicht schlimm. "Was mich in Schock versetzt, ist, dass ich mich jetzt verletzlich fühle", schrieb Ribéry. Das akzeptiere er nicht.

Hartgesottene Fans warfen ihm danach vor, er habe den Vorfall dramatisiert, Florenz sei nicht Medellín, er möge die Stadt respektieren. Die Verzauberung schien verflogen zu sein, sogar ein frühes Vertragsende drohte. Seitdem spielt Ribéry aber wieder richtig grandios. Ohne Trauma, dafür mit Poesie.