Wieder einmal war Darja Varfolomeev in Rio de Janeiro die Verkörperung von Eleganz und Perfektion. Doch als die Olympiasiegerin der Rhythmischen Sportgymnastik in der Arena Carioca 1 im Olympiapark von Rio mit ihrer Goldmedaille um den Hals auf dem Siegerpodest stand, war auch sie für einen Moment ratlos. Denn statt der deutschen wurde die georgische Hymne eingespielt, ärgerlich, wie die 18-Jährige nach der erfolgreichen Verteidigung ihres Weltmeistertitels im Mehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik sagte: „Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas bei einer WM passiert. Aber jetzt ist es sowieso nicht mehr zu ändern.“

Ein Fauxpas der Organisatoren nach dem abermaligen Weltklasseauftritt Varfolomeev, der derzeit besten Gymnastin, mit dem sie sich erneut zur Königin ihrer Sportart kürte. Ihre vier fehlerfreien Übungen mit dem Ball, den Keulen, dem Band und dem Reifen hatten in der Nacht auf Samstag deutscher Zeit klargemacht, dass es auch 2025 kein Vorbeikommen an ihr geben würde. 121,900Punkte waren der Ausdruck purer Dominanz. Der Vorsprung auf die Silbermedaillengewinnerin Stiliana Nikolowa aus Bulgarien betrug 2,600 Zähler, der auf die drittplatzierte Italienerin Sofia Raffaeli sogar 3,950 Punkte.

Varfolomeev, die bereits vor zwei Jahren den WM-Titel im Mehrkampf gewonnen und in Rio schon in der Qualifikation als Beste alle Zuschauer und die Jury überzeugt hatte, musste später einen Rückschlag verkraften, im Einzelfinale mit dem Reifen wurde die Olympiasiegerin von 2024 mit 28,950 Punkten überraschend nur fünfte, ihre Vereinskollegin vom TSV Schmiden, Anastasia Simakova, gewann mit 29,400 Zählern Bronze. Weltmeisterin wurde Raffaeli (30,650) vor Stiliana Nikolowa aus Bulgarien (29,950).

Im Einzel mit dem Ball zeigte Varfolomeev am späten Sonntagnachmittag indes wieder ihre gewohnte Dominanz und sicherte sich den nächsten WM-Titel. Mit 29,850 Punkten gewann die 18-jährige Deutsche vor Rin Keys aus den USA (29,050) und Sofia Raffaeli aus Italien (28,750).

Die Einzelentscheidungen mit den Keulen und mit dem Band waren bei Redaktionsschluss am frühen Sonntagabend noch nicht beendet. Auch hier ging Varfolomeev als Favoritin an den Start.