Wieder einmal war Darja Varfolomeev in Rio de Janeiro die Verkörperung von Eleganz und Perfektion. Doch als die Olympiasiegerin der Rhythmischen Sportgymnastik in der Arena Carioca 1 im Olympiapark von Rio mit ihrer Goldmedaille um den Hals auf dem Siegerpodest stand, war auch sie für einen Moment ratlos. Denn statt der deutschen wurde die georgische Hymne eingespielt, ärgerlich, wie die 18-Jährige nach der erfolgreichen Verteidigung ihres Weltmeistertitels im Mehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik sagte: „Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas bei einer WM passiert. Aber jetzt ist es sowieso nicht mehr zu ändern.“

Ein Fauxpas der Organisatoren nach dem abermaligen Weltklasseauftritt Varfolomeev, der derzeit besten Gymnastin, mit dem sie sich erneut zur Königin ihrer Sportart kürte. Ihre vier fehlerfreien Übungen mit dem Ball, den Keulen, dem Band und dem Reifen hatten in der Nacht auf Samstag deutscher Zeit klargemacht, dass es auch 2025 kein Vorbeikommen an ihr geben würde. 121,900Punkte waren der Ausdruck purer Dominanz. Der Vorsprung auf die Silbermedaillengewinnerin Stiliana Nikolowa aus Bulgarien betrug 2,600 Zähler, der auf die drittplatzierte Italienerin Sofia Raffaeli sogar 3,950 Punkte.

Varfolomeev, die bereits vor zwei Jahren den WM-Titel im Mehrkampf gewonnen und in Rio schon in der Qualifikation als Beste alle Zuschauer und die Jury überzeugt hatte, musste später einen Rückschlag verkraften, im Einzelfinale mit dem Reifen wurde die Olympiasiegerin von 2024 mit 28,950 Punkten überraschend nur fünfte, ihre Vereinskollegin vom TSV Schmiden, Anastasia Simakova, gewann mit 29,400 Zählern Bronze. Weltmeisterin wurde Raffaeli (30,650) vor Stiliana Nikolowa aus Bulgarien (29,950).

Anschließend aber war sie nicht mehr zu bezwingen – was drei weitere WM-Goldmedaillen für sie bedeutete. Nach der letzten Übung schlug sie vor Freude mit dem Band auf den Boden, ihre Trainerin Yuliya Raskina hüpfte am Mattenrand: Die Olympiasiegerin hat bei den Weltmeisterschaften in Rio de Janeiro auch ohne den ersehnten Fünffach-Triumph ihre Ausnahmestellung bewiesen. Zwei Tage nach Gold im Mehrkampf gewann die 18-Jährige aus Schmiden auch die Einzel-Titel mit dem Ball, den Keulen und dem Band.