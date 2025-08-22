Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik eindrucksvoll ihre Ambitionen auf einen erneuten Fünffach-Triumph unterstrichen. Einen Tag nach ihren Qualifikationssiegen mit dem Reifen und dem Ball präsentierte die 18-jährige Athletin aus Schmiden in Rio de Janeiro auch mit dem Band und den Keulen tadellose Übungen. Nach dem Vorkampf lag Deutschlands Sportlerin des Jahres in allen fünf Qualifikationen auf Rang eins.

Härteste Widersacherin auf dem Weg zu fünfmal Gold ist die 17 Jahre alte Mehrkampf-Europameisterin Taisiia Onofritschuk aus der Ukraine. WM-Debütantin Anastasia Simakova (Schmiden) erreichte wie schon mit dem Reifen auch den Endkampf der besten Acht mit dem Band und gelangte im Vierkampf ebenfalls ins Finale. „Ich habe zwei Geräte heute sauber durchgezogen und mich für alle Finals qualifiziert“, sagte Varfolomeev (im Bild). „Das Mehrkampffinale ist das wichtigste, weil es der olympische Mehrkampf ist. Mal sehen, was es wird“, sagte Varfolomeev.

Der Vierkampf ist die erste Entscheidung der Titelkämpfe. Die Medaillen in den Einzelgeräten werden am Sonntag vergeben. Vor zwei Jahren in Valencia hatte Varfolomeev alle fünf Titel gewonnen. Dies war zuvor der Russin Jewgenija Kanajewa 2009 und 2011 gelungen.