Die deutsche Meisterin Margarita Kolosov ist bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Kitakyūshū ins Mehrkampffinale eingezogen. Die 17 Jahre alte Potsdamerin belegte am Donnerstag in der Qualifikation mit 68,450 Punkten den 16. Platz und darf damit am Samstag (7.30 Uhr/MESZ) noch einmal im Feld der besten 18 Allrounderinnen auf die Fläche gehen. Zudem sicherte die im Leistungszentrum Schmiden trainierende Schülerin dem Deutschen Turner-Bund (DTB) für die Weltcups 2022 jeweils zwei Startplätze im Einzelwettbewerb. Die deutsche Gruppe bestreitet ihren Vorkampf im West Japan Exhibition Center am Freitag.