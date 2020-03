Der Plan für die Waldläufe musste jetzt in die Tonne. Vor einer Woche hatten die Handballer der Rhein-Neckar Löwen noch eine To-do-Liste zum Fithalten mit nach Hause bekommen - doch eine Woche, das ist jetzt verdammt lange her. Eine Ewigkeit in Corona-Zeiten, denn jetzt ist die ganze Mannschaft in häuslicher Quarantäne. Und mindestens ein halbes Dutzend Spieler sowie der Trainer sind an Covid-19 erkrankt. "Was man heute sagt, sieht morgen schon wieder ganz anders aus", sagt Jennifer Kettemann, deren Job als Geschäftsführerin eigentlich hauptsächlich aus Planung besteht. Doch Planen ist jetzt unmöglich.

Telefonieren ist das, was noch geht, und die 37-Jährige telefoniert oft: mit den Spielern, mit Trainer Martin Schwalb, der Mitte der Woche sein positives Testergebnis bekommen hat. Der 56-jährige Schwalb, der schon einmal einen Herzinfarkt erlitten hatte, muss noch mehr als manch anderer auf seine Gesundheit achten. Ihm gehe es "soweit gut", sagt Schwalb. Auch die Spieler melden eher leichtere Krankheitsverläufe, "sie haben Erkältungserscheinungen, oft mit ein bisschen Gliederschmerzen, leicht erhöhte Temperatur, Kopfschmerzen", sagt Kettemann. "Wenn es Menschen trifft, die nicht Profisportler sind, kann es ganz anders verlaufen", sagt sie auch.

Dass es nichts zu verharmlosen gibt, wissen sie bei den Löwen ja ganz genau. Wie das Virus in die Mannschaft gekommen ist, kann man jetzt gar nicht mehr nachvollziehen. Klar ist nur, dass seit Freitag, dem 13., das Coronavirus den Verein so sehr getroffen hat wie keinen anderen deutschen Profiklub.

Die Handball-Bundesliga ist mindestens bis zum 22. April ausgesetzt, in Telefonkonferenzen beraten sich die Vereinschefs derzeit regelmäßig. "Wir wünschen uns alle momentan noch sehr, dass die Saison fortgesetzt werden kann", sagt Kettemann. Sie sei ein grundsätzlich optimistischer Mensch, "aber das Ziel rückt Tag für Tag weiter in die Ferne". Andy Schmid, einer der Führungsspieler der Rhein-Neckar Löwen, sagte den Badischen Neuesten Nachrichten: "Ich glaube nicht, dass wir Ende April so viel Normalität zurückerlangt haben, so dass wir Handball spielen können."

Wie seine Teamkollegen, die nicht krank sind, absolviert er jetzt ein Sportprogramm in den eigenen vier Wänden. Der Athletiktrainer habe jedem individuelle Pläne geschickt, erläutert Kettemann. Auch über eine zusätzliche Versorgung mit entsprechenden Trainingsgeräten sowie Trainingsstunden via Videokonferenz dächten sie nach: "Man muss kreative Lösungen finden."