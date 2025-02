Handball:Uscins verlängert bei der TSV Hannover-Burgdorf

„Die aktuelle Entwicklung zeigt, was in Hannover möglich ist – volle Halle, zielstrebige und hungrige Mannschaft, wachsende Infrastruktur“, wird Uscins, der bei den Olympischen Spielen in Paris ins Allstar-Team gewählt worden war, in der Vereinsmitteilung zitiert: „Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns weiterhin konstant im oberen Tabellendrittel festigen und die europäischen Plätze angreifen.“

Sein ursprünglicher Vertrag wäre 2026 ausgelaufen. Der rechte Rückraumspieler war im Februar 2022 vom SC Magdeburg gekommen, seitdem geht seine Karriere steil bergauf. Mit dem Nationalteam holte Uscins in Paris Olympia-Silber, auch in der laufenden Bundesliga-Saison gehört er mit 140 Toren nach 19 Spielen zu den treffsichersten Spielern.

„Seine Entscheidung für eine erneute Vertragsverlängerung unterstreicht das gegenseitige Vertrauen und erfüllt uns mit Stolz“, sagte Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen über Uscins.