Überschattet vom Tod eines Fans hat Schalke 04 in der Bundesliga an Schwung verloren. Durch einen Patzer des ansonsten starken Ersatztorwarts Markus Schubert gab die Mannschaft von Trainer David Wagner im Kampf um die Champions-League-Qualifikation beim 1:1 (0:0) beim VfL Wolfsburg den Sieg noch aus der Hand. Mit dem Unentschieden verpassten die Königsblauen die Chance, in der Tabelle am Erzrivalen Borussia Dortmund vorbeizuziehen - Schalke ist nach dem Tor von Ozan Kabak (51.) nun Fünfter. Kevin Mbabu (82.) traf für die Wölfe, die zuvor immer wieder an Schubert, der für den gesperrten Alexander Nübel spielte, gescheitert waren. Vor dem Ausgleich unterlief der 21-Jährige eine Flanke.

"Wir sind alle geschockt. Fußball tritt heute in den Hintergrund", sagte Schalkes Lizenzspielerchef Sascha Riether: "Es ist ein trauriger Tag für uns." Für das Ergebnis interessierte sich eigentlich keiner mehr unter den 24 651 Zuschauern: Ein 41 Jahre alter Schalke-Anhänger war auf dem Weg zum Stadion gestürzt und verstarb später in einem Krankenhaus. Es lägen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor, teilte die Polizei am Abend mit.