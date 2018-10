20. Oktober 2018, 22:05 Uhr Remis in London Zwei Fäuste und drei Finger

"Oh wie gut, dass jeder weiß, dass ich Jose Mourinho heiß". In Rumpelstilzchen-Manier macht der Manchester-United-Trainer dass, wofür er auch bekannt ist: sich gestenstark echauffieren.

Der Fußball rückt beim hochklassigsten Spiel der bisherigen Premier-League-Saison in den Hintergrund - weil Manchester Uniteds José Mourinho kurz vor Schluss mit Chelseas Co-Trainer aneinander gerät.

Von Sven Haist, London

Was als nächstes passieren würde, war abzusehen. Und so richtete sich die Aufmerksamkeit natürlich nicht auf Ross Barkley, den Torschützen, der in der sechsten Minute der Nachspielzeit für den FC Chelsea das 2:2 sicherte im Klassiker gegen Manchester United. Sondern auf José Mourinho, dessen bloße Anwesenheit als Gasttrainer an der Stamford Bridge in den vergangenen zwei Jahren schon ausreichte, um seinen ehemaligen Arbeitgeber emotional aus der Contenance zu bringen. In der Vorschau auf seine vierte Rückkehr zu Chelsea im Dienst des englischen Rekordmeisters provozierte Mourinho, indem er diesmal nicht provozierte.

Seine Ankündigung, sich am Spieltag nichts nachsagen lassen zu wollen, was gegen die Etikette vorstoßen würde, setzte er in die Tat um. Nach beiden Treffern für Manchester United durch Anthony Martial (55./73.) blieb Mourinho auf seinem Platz sitzen, die Füße auf die Brüstung gelegt und die Hände am Körper angelegt. Die Demonstration seines sich selbst auferlegten Jubelverbots setzte den Maßstab für den Fall einer Nichtbeachtung der Manieren. Ein banaler Trick, der allerdings genügte, um Chelseas Trainerriege um Maurizio Sarri schlecht aussehen zu lassen.

Aus dem Affekt heraus lief Sarri, 59, nach dem späten Treffer feiernd an Mourinho vorbei, seine rechte Faust schwang er von rechts unten nach links oben durch die Luft. Als Sarri sich an der Seitenlinie beruhigt hatte, bahnte sich aus der zweiten Reihe sein zweiter Assistent Marco Ianni den Weg durch die weiteren Teammitglieder nach vorne. Auch Ianni stürmte an Mourinho vorbei und schwang seine rechte Faust von rechts unten nach links oben. Im Gegensatz zu seinem Chef suchte Ianni jedoch Blickkontakt zu Mourinho und begann seine Ausholbewegung auf Kopfhöhe des sitzenden Portugiesen, als wolle er ihm einen Kinnhaken verpassen. Bei der Rückkehr legte Ianni verbal gegen Mourinho nach, der daraufhin die Verfolgung aufnahm. Gerade noch so rettete sich Ianni vor Mourinho in den Kabinengang, dessen Nachsetzen durch die Sicherheitskräfte gestoppt wurde. Mehrere Ordnungshüter versperrten Mourinho, 55, den Zugang zum Spielertunnel. Die Auflösung des Tumults nahm Zeit in Anspruch, das Spiel dauerte länger als 100 Minuten. Die Situation war erst unter Kontrolle, als Sarri deeskalierend auf Mourinho einwirkte.

Mourinho nutzt Chelseas Fauxpas - für sich selbst

In der Aufarbeitung der Geschehnisse sah Chelsea ein, dass sich das Vertuschen und Verharmlosen des Vorfalls aufgrund der offensichtlichen Beweislage nicht lohnte. Lediglich mildernde Umstände hätte Chelsea geltend machen können mit dem Verweis auf die Spielverzögerungen bei United, die Sarri mehrmals vor dem vierten Offiziellen mit dem Zeigen auf seine Stoppuhr publik machte. "Ich habe sofort eingesehen, dass wir in dieser Sache falsch liegen und habe meinen Assistenten angewiesen, sich bei Mourinho zu entschuldigen. Wir haben einen großen Fehler gemacht", sagte Sarri. Den Fauxpas nutzte Mourinho für sich aus, indem er seine italienischen Trainerkontrahenten auf der Pressekonferenz vorführte. "Ich habe die Entschuldigung akzeptiert, als er zu mir kam und ihm mitgeteilt: Ich habe auch Fehler gemacht, als ich so alt war wie du." Dem gänzlich unbekannten Ianni, 32, der im Sommer mit seinem Vorgesetzten aus Neapel zu Chelsea kam, unterstellte Mourinho "schlechte Erziehung" und Sarri brachte er in die Bredouille mit der fiesen Anmerkung, dass der ihm versichert habe, sich intern der Sache anzunehmen. Über eine mögliche Sanktion seines Assistenten wollte Sarri auf der Pressekonferenz keine Auskunft geben, kündigte aber eine weitere Aussprache an.

Der jüngste Zoff um Mourinho setzt die Reihe seiner persönlichen Fehden fort. Seit seiner zweiten Entlassung bei Chelsea im Dezember 2015 sind Unstimmigkeiten vor allem mit den Blues quasi programmiert. Bei seiner ersten Heimkehr nach London im Herbst 2016 mit Manchester United ereiferte sich Mourinho in der Niederlage über den Jubel des damaligen Chelsea-Trainers Antonio Conte. Im Viertelfinale des FA-Cups kam es im März 2017 zum nächsten Zwischenfall: Das Publikum verunglimpfte ihn als "Judas". Am Samstag waren erneut Schimpftiraden nach Abpfiff zu hören, die Mourinho durch drei Finger seiner rechten Hand konterte. Jeder Finger sollte dabei auf einen seiner drei mit Chelsea gewonnenen Ligatitel (2005, 2006, 2015) hinweisen. "Mit Respekt behandelt? Ich finde nicht", sagte Mourinho, "aber die Reaktion ist die Entscheidung der Fans - nicht meine."

Mal wieder schoben die Kontroversen um Mourinho das Geschehen auf dem Spielfeld beiseite. Dabei war das Unentschieden zwischen Chelsea und Manchester United das beste Saisonspiel in der Premier League. Mit einer Defensivblockade vor dem eigenen Tor, bei dem die Außenstürmer nach Ballverlust zu weiteren Außenverteidigern wurden, ermüdete Mourinho das gegnerische Kurzpassspiel zunehmend nach dem Rückstand durch Antonio Rüdiger (21.). Auf der Basis, Chelsea entnervt zu haben, trumpfte Paul Pogba bei der Entstehung des Ausgleichs auf, den zweiten Treffer leitete Juan Mata danach geschickt ein. Der späte Ausgleich für das nun weiter ungeschlagene Chelsea war nicht mehr abzusehen - ganz im Gegensatz zu dem, was im Anschluss passierte.