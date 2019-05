27. Mai 2019, 18:45 Uhr Relegation zur zweiten Bundesliga Orals Warnung

Der SV Wehen weist eine sehr gute Auswärtsbilanz auf. Sein Stürmer Manuel Schäffler ist vor dem Rückspiel in Ingolstadt wieder fit.

Die schönste Szene lieferte im Relegations-Hinspiel des SV Wehen Wiesbaden gegen den FC Ingolstadt ein Angreifer, der schon für beide Klubs aufgelaufen ist: Manuel Schäffler. Der 30-jährige Wehener setzte seinen Fallrückzieher im Duell um einen Platz in der zweiten Fußball-Bundesliga jedoch aufs Tordach, später musste er mit Oberschenkelproblemen vom Platz, sein Team verlor am Freitag 1:2 (0:1). Vor dem Rückspiel an diesem Dienstag (18.15 Uhr) meldete ihn Trainer Rüdiger Rehm wieder fit: Er gehe davon aus, dass der in dieser Saison zweitbeste Drittliga-Torjäger und Torschützenkönig von 2017/18 spielen kann. Ihn benötigen die Wehener, um den Rückstand aufzuholen.

Denn entschieden ist das Duell trotz des Ingolstädter Heimvorteils noch nicht. Tomas Oral zeigte sich zwar erfolgsgewiss, andererseits warnte der Ingolstädter Coach: "Wir spielen gegen einen Gegner, der nicht umsonst auf Tabellenplatz drei gelandet ist in der dritten Liga. Die haben 70 Tore geschossen und sie haben eine sehr gute Auswärtsbilanz. Nichtsdestotrotz setzen wir unsere eigene Bilanz dagegen." Dazu zählt auch die Harmonie im Klub, die der fünfte Coach in seinen bislang acht Wochen Einsatzzeit wahrnimmt, er sagte einen Tag vor dem entscheidenden Spiel gar: "Ich habe mich richtig in diese Mannschaft verliebt." Fehlen wird der gesperrte Kapitän Almog Cohen und der Langzeitverletzte Lucas Galvao. Cohen könnten laut Oral ein halbes Dutzend Spieler ersetzen: Er nannte Robin Krauße, Tobias Schröck, Christian Träsch, Konstantin Kerschbaumer, Marcel Gaus und sogar den von seinem Vorgänger Jens Keller im Januar noch degradierten früheren Abwehrchef Marvin Matip.