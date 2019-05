27. Mai 2019, 23:19 Uhr Stimmen zur Relegation "Das ist eine Horrorsaison und der Tiefpunkt"

Beim VfB Stuttgart ist die Trauer über den Abstieg groß - der Präsident von Union Berlin findet den Aufstieg seines Teams "irreal". Die Stimmen zur Relegation.

Nico Willig (Trainer Stuttgart) bei Eurosport: "Das ist eine Horrorsaison und der Tiefpunkt. Union steigt verdient auf. Sie haben eine tolle Saison gespielt, wir eine katastrophale. Wir haben in meiner Amtszeit nur ein Spiel verloren, aber heute ein Remis zu viel gespielt. Das ist unglaublich schwer zu verarbeiten."

Thomas Hitzlsperger (Sportvorstand Stuttgart): "Gratulation an Union, sie sind verdient in die erste Liga aufgestiegen. Das ist brutal enttäuschend. Wir haben es nicht geschafft, weil wir ein bisschen weniger als der Gegner gemacht haben. Union hat Vollgas gegeben und jeden Zweikampf angenommen. Wir haben uns in dieser Saison nie richtig gefunden. Wir haben viel durchgewechselt und drei Trainer gehabt. Am Ende waren es zwei Unentschieden, aber das kann nicht der Anspruch sein."

Oliver Ruhnert (Geschäftsführer Union): "Die Mannschaft hat den härtesten Weg genommen, das kann man nicht beschreiben. Die Leute haben sich so danach gesehnt. Es ist ein geiles Gefühl, Union in der ersten Liga zu sehen."

Dirk Zingler (Präsident Union): "Es ist irreal, ich fasse es gar nicht. Ich gehe seit 40 Jahren zu diesem Verein und habe auf dieses Spiel gewartet. Die Menschen haben es einfach verdient."

Michael Parensen (Union): "Ich kann niemanden mitnehmen in meine Gefühlswelt. Was wir in dieser Saison geleistet und heute reingehauen haben - mehr geht nicht. Es war unglaublich! Natürlich träumt man immer davon. Wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft haben. Aber man braucht viel Glück. Ein Traum ist wahrgeworden."