Zwei Spiele bleiben noch, um den insgesamt elften Abstieg der Vereinsgeschichte zu verhindern: An diesem Dienstag (18.15 Uhr im SZ-Liveticker) und am Samstag tritt der 1. FC Nürnberg in der Relegation zur zweiten Bundesliga gegen den FC Ingolstadt an. Zeit für einen Anruf bei Günther Koch. Er meldet sich mit der Stimme, die wohl wie keine zweite nach dem Club klingt.