Von Martin Schneider, Spiesen-Elversberg

Der Elversberger Traum von der Bundesliga starb 15 Sekunden vor dem geplanten Schlusspfiff. Paul Wanner, klar, ausgerechnet, der ehemalige Elversberger, vergangenes Jahr hat er noch hier im Stadion an der Kaiserlinde gezockt, spielte den Ball nach einem Doppelpass auf Leonardo Scienza. Der schlug einen Haken, vorbei an Florian Le Joncour, und dann knallte der scharf geschossene Ball zum 2:1 ins Netz. Die Uhr zeigte 94:45 Minuten. Fünf Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, dann wäre es in die Verlängerung gegangen. Es war der erste richtig saubere Angriff der Heidenheimer in der zweiten Halbzeit.