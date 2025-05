Von Marko Zotschew

Die Relegation zur 1. und 2. Fußball-Bundesliga ist absolviert, Heidenheim bleibt in der Bundesliga, Braunschweig in Liga 2. Nun stehen noch zwei Aufstiegsspiele zur 3. Liga an. Ein Überblick über die Termine und die TV-Übertragung.

Die Relegation im Überblick

Der 1. FC Heidenheim konnte sich in der letzten Minute der Nachspielzeit gegen das Überraschungsteam aus Elversberg durchsetzen. In der Relegation zur 2. Liga sicherte sich Eintracht Braunschweig gegen Saarbrücken in der Verlängerung den Klassenerhalt.

Die Termine der Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Drei Aufsteiger in die 3. Liga stehen bereits fest: der MSV Duisburg (Regionalliga West), 1899 Hoffenheim II (Südwest) und der 1. FC Schweinfurt 05 (Bayern). Den letzten verbleibenden Platz um den Aufstieg spielen der 1. FC Lokomotive Leipzig (Nordost) und der TSV Havelse aus der Regionalliga Nord aus.

Mi., 28. Mai, 19.00 Uhr: 1. FC Lok Leipzig - TSV Havelse (MagentaTV)

So., 1. Juni, 13.30 Uhr: TSV Havelse - 1. FC Lok Leipzig (MagentaTV)

Die Aufstiegsspiele zur 3. Liga sind live im TV beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen.

Überblick der Landespokal-Finalspiele

Nicht nur die Relegations- und Aufstiegsspiele stehen die Tage auf dem Programm, am Samstag wurden zudem in 22 Endspielen die Sieger in den Landespokalen ermittelt. Die Gewinner sind in der nächsten Saison startberechtigt für den DFB-Pokal.

Eine Besonderheit bei den Landespokalen weist Niedersachsen auf: Aufgrund der Größe des Landesverbands gab es dort zwei Endspiele um den Landespokal.

Nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale tritt Arminia Bielefeld auch im Finale des Landespokals Westfalen an. Deshalb wurde das Endspiel um ein paar Tage verschoben, die Arminia trifft am Donnerstag, den 29. Mai, auf die Sportfreunde Lotte.

Donnerstag, 29.5., 14.00 Uhr, Westfalen: Arminia Bielefeld - Sportfreunde Lotte

Alle Landespokal-Endspiele im Überblick: