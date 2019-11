Der Reporter im Mercedes-Pavillon am Circuit of the Americas hört einfach nicht auf zu zählen: "...sechs, sieben, acht, neun, zehn." Lewis Hamilton ist derjenige, der sagen sollen, bei wie vielen Formel-1-Weltmeisterschaften er denn stoppen wolle. Der Brite wirkt fast verlegen, als er antwortet: "Man, hör' auf. Ich weiß es doch nicht, man." Zumindest der sechste Titel ist zum Greifen nah, dazu muss er nur Achter werden beim Großen Preis der USA. Sein Vertrag bei Mercedes läuft danach noch ein weiteres Jahr, dann komm ein neues Reglement in der Königsklasse. Hamilton, der Fahrer des Jahrzehnts, denkt nicht an die Rente: "Ich will ein Pionier in dieser neuen Ära sein. Ich genieße, was ich mache. Ich habe den Gipfel noch nicht erreicht." Sechs Titel, das markiert eine Zwischenstufe, vor ihm in der ewigen Bestenliste steht nur noch Michael Schumacher, der große Fangio wäre überholt. Hamilton hat jetzt schon eins klargemacht: Er will nicht nur Schumis Rekord einstellen, er möchte den Rekordweltmeister auch übertreffen. "Ich vergleiche mich mit niemandem", behauptet der 34-Jährige, gleichwohl er mit vielen der großen Champions etwas gemein hat. Natürlich muss sein bevorstehender dritter Titelgewinn in Serie in Relation zu den anderen Größen der Königklasse gesetzt werden: Wer ist der beste Rennfahrer der Geschichte? Sechs Kandidaten.

Michael Schumacher

(Weltmeister 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Detailansicht öffnen Michael Schumacher jubelt 2006 in Monza über seinen Sieg beim Großen Preis von Italien. (Foto: Gero Breloer/dpa)

Lewis Hamilton ist ein stiller Bewunderer des Rekord-Weltmeisters, er nimmt von allen aktuellen Formel-1-Fahrern vielleicht am meisten Anteil am Schicksal des Kerpeners nach dessen tragischen Skiunfall. Intuitiv hat der Brite dabei eine der wichtigsten Fähigkeiten von Deutschlands erstem Formel-1-Champion übernommen: Er definiert sich nicht bloß als Solist in seinem Team, sondern als echter Mannschaftskapitän. Der Rekordweltmeister veränderte Ende des vergangenen Jahrtausends das komplette Berufsbild des Rennfahrers, professionalisierte es sogar erst richtig. Die Hamiltons, Alonsos, Vettels haben sich nach dem Lehrbuch des heute 50-Jährigen entwickelt. Außer Senna polarisierte sonst kaum ein Pilot dieser Güte so sehr wie Schumacher, der seine wahren Emotionen öffentlich (zu) oft verbarg. Mit einer Gnadenlosigkeit, die seiner puren Willenskraft entsprungen war, brach er alle Rekorde. In Italien verehren sie in noch heute als "Michaelangelo", in China vergleichen sie ihn liebevoll mit einem Drachen, die Briten respektieren ihn als "Schuey". Immer noch gilt Schumacher als der "kompletteste" aller Formel-1-Fahrer.

Juan Manuel Fangio

(Weltmeister 1951, 1954, 1955, 1956, 1957)

Detailansicht öffnen Juan Manuel Fangio im Juli 1957 nach seinem Sieg beim Großen Preis von Europa im französischen Rheims. (Foto: AP)

"El Chueco", den Krummbeinigen, haben sie den Argentinier gerufen. Dafür hat er aber eine ziemlich gerade Ideallinie hingelegt, im ersten Jahrzehnt der Formel 1 fünf Titel mit vier verschiedenen Marken geholt, auch für Mercedes. Begonnen hat die Leidenschaft mit einem Juxrennen in einem betagten Taxi, beschleunigt wurde die Karriere dann im zigarrenförmigen Einsitzer. Dabei verkörperte Fangio auch von Anfang an den Lebemann, aber das mehrte seinen Ruf in der PS-Branche noch - bei Hamiltons vielen großen Auftritten außerhalb der Rennstrecken ist das heute kaum anders. Fangios Serie zeugte von einer Besessenheit für den Motorsport, was wohl auch damit zu tun hat, dass er erst mit 40 begann, die Königsklasse zu erobern. Können, Präzision und taktisches Geschick bestimmten seinen Weg an die Spitze. Vor allem aber definierte sich Fangio, der 1995 im Alter von 84 Jahren starb, immer wieder über einen unbändigen Ehrgeiz, der vielleicht wichtigsten aller Champion-Tugenden.

Alain Prost

(Weltmeister 1985, 1986, 1989, 1993)

Detailansicht öffnen Der Franzose Alain Prost feiert seinen zweiten Platz beim Canadian Grand Prix in Montreal - gewonnen hat Michael Schumacher. (Foto: dpa)

Neben den vier WM-Siegen ist der Spitzname "Professor" der fünfte Titel, den der Franzose trägt. Ein kleiner, zäher, bisweilen wilder Mann hinter dem Steuer. Dabei immer berechnend in seinem Tun, und zumeist auch fair, nimmt man mal die Dispute mit seinem Dauerrivalen Ayrton Senna aus. Das ist die wohl härteste Konfrontation, die es bislang unter Teamkollegen in der Formel 1 gegeben hat, auch eine Champions League der Intrigen. Prost ging aus diesem Duell als der (etwas) Besonnenere hervor. Es gibt Experten, die bis heute behaupten, dass seit ihm niemand mehr eine so gute Fahrzeugabstimmung hinbekommen hat - und schon gar nicht so zuverlässig. Lewis Hamilton, zu Karrierebeginn eher ein Nicht-Techniker, hat sich auch daran ein Beispiel genommen. Das geht nur mit zäher Geduld und einer ungeheuren Akribie. Es ist der Versuch, die Fähigkeiten des Rennwagens den eigenen anzupassen, und damit zu einer menschlich-technischen Einheit zu werden. Prost ist derjenige unter den großen Champions, der durch sein großes Fahrgefühl einen Vorteil genießt.

Sebastian Vettel

(Weltmeister 2010, 2011, 2012, 2013)

Detailansicht öffnen Sebastian Vettel feiert seinen Sieg beim Grand Prix am Nürburgrig 2013. (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters)

Ein Schumacher-Poster im Jugendzimmer an der Bergstraße, ein Aufkleber von Red Bull auf dem Go-Kart - zwei ausgesprochen wichtige Bestandteile im Werdegang des vierfachen Champions. Michael Schumacher ist längst vom Vorbild zum Freund geworden, Sebastian Vettel hat schnell die Vergleiche vom "Baby-Schumi" hinter sich gelassen. Deutschlands zweiter Formel-1-Champion versucht mittlerweile im fünften Jahr, seinen fünften Titel und den ersten mit Ferrari zu holen. Aber er wird mindestens einen sechsten Anlauf brauchen. Das lässt den 32-Jährigen momentan unglücklich erscheinen, aber der Heppenheimer ist wahrscheinlich derjenige in der Königsklasse, der nach Fangio den größten Ehrgeiz hat, verbissener noch als Schumacher, Hamilton oder der stolze Fernando Alonso. Erst mit der Zeit hat er Ecken und Kanten entwickelt. Der Hesse pflegt ein sehr intensives Verhältnis zu seinem Sport, und er ist jemand, der es für völlig normal hält, sich Erfolg hart erarbeiten zu müssen. Das eint ihn im Werdegang mit Hamilton. Im Fußball würde man sagen: einer, der über den Kampf ins Spiel findet.

Ayrton Senna

(Weltmeister 1988, 1990, 1991)

Detailansicht öffnen Der brasilianische Formel 1-Pilot Ayrton Senna wurde dreimal Weltmeister. (Foto: dpa)

Auf der Kartbahn muss Lewis Hamilton einen gelben Helm tragen, damit Papa Anthony auf den ersten Blick immer erkennen kann, wo der Sohnemann im Rennen liegt. Gelb, wie die Senna-Farbe. Das Spirituelle verbindet den Draufgänger der Neunziger und den Champion der Neuzeit. Beide ausgestattet mit der unvergleichlichen Fähigkeit, alles, was sie haben, in eine schnelle Qualifikationsrunde zu legen. Der Brasilianer vergaß darüber manchmal sogar zu atmen. Hamilton hat inzwischen diese Synchronisation und Konzentration perfektioniert wie kein anderer, er kommt als Rekordhalter auf 87 Pole-Positionen und übertrifft sein Idol (65 Poles) damit weit. Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst und andere ist sicher auch ein Teil der Erfolgsgeschichte des Brasilianers, nicht nur als Teamkollege war er einer der unangenehmsten Gegner auf der Rennstrecke. In Kombination mit seiner fahrerischen Virtuosität und einer hohen Unberechenbarkeit führte das zu einem Ruhm, der durch den tragischen Unfalltod von Imola 1994 noch ins Mythische gesteigert wurde.

Jackie Stewart

(Weltmeister 1969, 1971, 1973)

Detailansicht öffnen Die britische Rennsportlegende Jackie Stewart wurde von der Queen zum Ritter geschlagen - und blieb der Formel 1 auch nach seiner Rennfahrkarriere (hier 1999) treu. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Ein cooler Typ, würde man heute sagen, neben dem tragisch ums Leben gekommenen Österreicher Jochen Rindt wurde der Schotte der erste Popstar der Formel 1 - und damit ein früher Vorgänger der Modeikone Lewis Hamilton. Stewart startete in den wildesten und auch gefährlichsten Jahren der Königsklasse, und er wurde zum Maßstab und zum Klassensprecher für die Sicherheit. Der inzwischen 80-Jährige, der nicht lesen und schreiben kann, war der geschäftstüchtigste unter den Piloten der Siebziger Jahre. Er schloss private Sponsorenverträge ab, die noch heute laufen und sieht sich in einer Botschafterrolle für seinen Sport (und immer auch ein bisschen für sich selbst). Ein purer Instinktmensch, auch auf der Rennstrecke. Allerdings einer, der wie sein ums Leben gekommener Landsmann Jim Clark stets einen sehr sauberen Fahrstil an den Tag legte. Dazu eine ziemliche Konsequenz: Nach nur 99 Rennen hörte er auf, das 100. fuhr er aus Respekt für seinen verunglückten Kollegen Francois Cevert nicht mehr, da steht er aber schon als Weltmeister fest. Nicht mal seine Gattin Helen weiß von den Absichten ihres Mannes.