Die Fahne um die Schulter legen und Küsschen ins Publikum werfen, das hat Leo Neugebauer jetzt wieder geübt. Die Fahne der Uni von Texas, wo er studiert, hatte natürlich auch sofort jemand parat, als der Deutsche am Donnerstagabend in Eugene seinen Zehnkampf beendete. Wo Neugebauer antritt, ist mittlerweile mit Großem zu rechnen. Also sicherte sich der 23-Jährige nicht nur den Titel bei den Collegemeisterschaften, sondern verbesserte auch noch den deutschen Rekord, den er vor einem Jahr selbst aufgestellt hatte. 8961 Punkte standen in der Ergebnisliste, und da musste auch dem vorsichtigsten Beobachter klar sein: Dieser Neugebauer ist nun Deutschlands Goldfavorit bei Olympia .

8961 Punkte, das ist eine imposante Zahl im Zehnkampf, das ist Platz sechs in der ewigen Bestenliste dieser traditionsreichen Sportart. „Es ist unglaublich. Ich kann gar nicht beschreiben, wie es sich anfühlt“, sagte Neugebauer. Was der Körper kann, muss im Kopf manchmal erst noch ankommen, trotz der Erfolge, die er in den vergangenen Monaten aneinander gereiht hat. Aber Neugebauer weiß schon, dass ihn die Muskelberge noch weiter tragen können. „Es fühlt sich einfach so an, als wäre ich auf dem richtigen Weg. Ich weiß, dass ich noch mehr in mir habe“, sagte die Nummer eins der Welt also auch. Und das will er in Paris auspacken, wenn es für die Leichtathleten Anfang August um Olympia-Medaillen geht.

In Eugene hatte sogar die magische 9000-Punkte-Marke in der Luft gelegen, nur vier Zehnkämpfer haben sie jemals durchbrochen. So waren alle Kameras auf Neugebauer gerichtet, obwohl schon mehr als ein Dutzend anderer Athleten im Ziel lagen, als er seinen Zehnkampf mit dem finalen 1500-Meter-Lauf beendete. „Die ersten beiden Runden lag ich eine Sekunde zurück. Ich habe versucht zu beschleunigen, aber dann hatte ich einfach nicht mehr die Kraft dazu“, sagte er. Dass er so knapp an den 9000 Punkten vorbeischrammte, wurmte ihn nur kurz, was denn sonst? „Trotzdem ein tolles Ergebnis“, sagte er dann, das grenzte schon an Understatement.

Zuletzt hat er auch den Hallenrekord von Frank Busemann überboten

Die deutschen Leichtathleten messen sich gerade bei der Europameisterschaft in Rom, Neugebauer hat die EM für den Auftritt in den USA in seinem letzten College-Jahr ausgelassen. Weitspringerin Malaika Mihambo und Speerwerfer Julian Weber gelten wie er als die aussichtsreichsten deutschen Medaillenkandidaten für Olympia, doch bei keinem sehen die Vorzeichen für Gold so gut aus wie bei Leo Neugebauer. Vor fünf Jahren wechselte er ins optimal ausgestattete US-Collegesystem und verpasste seiner Karriere damit eine neue Duftnote.

Und Neugebauer ist mittlerweile in Bereiche vorgedrungen, in denen sich die Augen selbst dann auf ihn richten, wenn er „nur“ die Collegemeisterschaften absolviert: Im vergangenen Jahr hatte er schließlich bei selber Gelegenheit den 39 Jahre alten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen gebrochen und sich damit in die breitere Öffentlichkeit katapultiert. Zuletzt überbot er im März bei den Indoor-Collegemeisterschaften im Hallen-Siebenkampf den deutschen Rekord von Frank Busemann aus dem Jahr 2002.

Natürlich hat Neugebauer auch Schwächen, an denen er noch arbeiten muss, und das tut er konstant. Bei der Weltmeisterschaft in Budapest belegte er Platz fünf, nachdem er zur Halbzeit geführt hatte. Wenn man so will, ist das vielleicht seine größte Last: dem Druck des Führenden standzuhalten.

Anders als Niklas Kaul, der Weltmeister von 2019, hat Neugebauer seine Stärken in den Disziplinen am ersten Tag. In Eugene hatte er nach den 100 Metern, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und dem 400-Meter-Lauf so viele Punkte wie noch nie in seiner Karriere gesammelt, mit persönlicher Bestleistung im Kugelstoßen (17,46 Meter). Bei der WM war er durch Patzer am zweiten Tag aus den Medaillenrängen gerutscht, im Hürdenlauf trat er gleich zwei Hindernisse um, auch beim Diskuswurf blieb er unter seinen Möglichkeiten. „Ich habe versucht, so gut wie möglich daraus zu lernen, habe die ganze Saison darüber nachgedacht“, sagte Neugebauer nun in Eugene. „Und ich glaube, ich habe diese Lektionen sehr gut umgesetzt.“

Wie gut, das konnte man dann etwa im Diskuswurf sehen. „Let’s go“ ist der Schlachtruf von Neugebauer, und als der Diskus schon in der Luft war, schrie der Deutsche dem Gerät hinterher. Welcher Diskus wird sich da schon wehren? Also flog die Scheibe, immer weiter, und schlug relativ nah dort ein, wo sich die Helfer zum Weitenmessen eigentlich in Sicherheit wähnen. Seine 57,70 Meter hatte vor ihm noch keiner in einem Zehnkampf erreicht.

Während sich die Kollegen nun in Rom Selbstbewusstsein für Olympia holen wollen, ist für Neugebauer Erholung angesagt und vor allem: nicht zu viel nachdenken. „Ich versuche einfach, entspannt zu bleiben und mir den Druck nicht zu Kopf steigen zu lassen“, sagte er. Sein Rezept für Paris: „Mach einfach dein Ding, kümmere dich nicht darum, bei welchem Wettbewerb du bist, sondern gib einfach weiter Gas. Mehr ist es nicht.“ Wenn das mal so einfach wäre.