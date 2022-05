Die Pferd International in München findet nach zwei Jahren Pandemiebeschränkungen erstmals wieder in gewohnter Form statt. Die Resonanz ist groß, allein am Donnerstag kamen 25 000 Zuschauer auf die Olympia-Reitanlage in Riem. In der Dressur dominierte Isabell Werth am Donnerstag den Grand Prix der Drei-Sterne-Prüfung. Werths westfälischer Wallach Emilio war erstmals nach fast einjähriger Wettkampfpause zurück im Viereck. Dorothee Schneider, gemeinsam mit Werth 2021 Mannschaftsolympiasiegerin, gewann zwei kleinere Prüfungen, ehe sie am Freitag im Grand Prix der höchsten Kategorie CSI5* Platz drei belegte.

Am Sonntag stehen noch zwei besondere Highlights an: Der Große Preis von Bayern mit der aktuellen Weltmeisterin im Springreiten, Simone Blum aus Freising (13 Uhr), und die Kür im CSI5*-Grand Prix, der schwersten aller Dressurprüfungen (14.30 Uhr).