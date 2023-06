Dressur-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hat sich bei ihrem Comeback in Balve erwartungsgemäß den ersten deutschen Meistertitel in diesem Jahr gesichert. Die 37-Jährige von Gut Aubenhausen und ihre Trakehnerstute Dalera dominierten die Konkurrenz im Grand Prix Special und holte dank einer beeindruckenden Vorstellung den Sieg mit starken 83,255 Prozent. Es ist der vierte Meisterschafts-Titel für das Paar. Am Freitag war das Erfolgsduo im Grand Prix wegen ungewohnter Patzer überraschend nur auf Platz zwei geritten.

Den Sieg im Grand Prix hatte sich Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit dem erst neunjährigen Fendi gesichert. Die beiden zeigten erneut eine sehr gute Prüfung und landeten am Samstag mit 79,882 Prozent verdient auf Rang zwei. Rekordsiegerin Isabell Werth (Rheinberg), die mit Quantaz als Außenseiterin um ihren 18. Titel reitet, wurde mit 77,902 Prozent Vierte hinter Frederic Wandres und Duke of Britain (78,628). Titelverteidigerin Dorothee Schneider war mit First Romance 2 als Neunte chancenlos.

Von Bredow-Werndl hat damit das erste von zwei Zielen bei den nationalen Titelkämpfen erreicht. Am Sonntag (12 Uhr) kann die Weltranglistenerste in der Kür ihren doppelten Titel perfekt machen, dort werden von Bredow-Werndl und Dalera dem deutschen Publikum zum ersten Mal ihre Piaf-Choreographie für Paris 2024 vorführen.

Bei den Springreiterinnen kam es zu einer kleinen Überraschung: Mylen Kruse sicherte sich dank insgesamt drei Umläufen ohne Abwurf ihren ersten Meistertitel. Dabei ließ die junge Reiterin aus Pfungstadt in Angelique Rüsen, Mynou Diederichsmeier und der Ex-Weltmeisterin Simone Blum gleich drei ehemalige Titelträgerinnen hinter sich.