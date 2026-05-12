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Neue Reitsport-StudieWelche Eigenschaften hat die ideale Reiterin?

Lesezeit: 4 Min.

Streicheleinheiten für Diallo BB: Profireiterin Jessica von Bredow-Werndl bei den German Masters im November 2025 in Stuttgart.
Streicheleinheiten für Diallo BB: Profireiterin Jessica von Bredow-Werndl bei den German Masters im November 2025 in Stuttgart. Frank Heinen/Imago

Eine neue Studie analysiert die Persönlichkeitsmerkmale von Reitern, die Mensch-Pferd-Beziehung und das pferdegerechte Reiten. So manche Schlussfolgerung lässt aufhorchen.

Von Gabriele Pochhammer

Wenn ein Formel-1-Auto kaputtgeht, kommt ein neues her. Das schmerzt höchstens den Rennstall finanziell. Von einem allzu innigen Verhältnis des Tennisspielers zu seinem Schläger ist auch nichts bekannt, und der Fußballer tritt sein Sportgerät ohnehin mit Füßen. Das alles ist im Pferdesport naturgemäß anders – dem einzigen olympischen Sport, an dem ein Tier beteiligt ist.

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