Wenn ein Formel-1-Auto kaputtgeht, kommt ein neues her. Das schmerzt höchstens den Rennstall finanziell. Von einem allzu innigen Verhältnis des Tennisspielers zu seinem Schläger ist auch nichts bekannt, und der Fußballer tritt sein Sportgerät ohnehin mit Füßen. Das alles ist im Pferdesport naturgemäß anders – dem einzigen olympischen Sport, an dem ein Tier beteiligt ist.