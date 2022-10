Zu hohe Schlagzahl: Ross Coakley treibt Dubawi Legend in Iffezheim zum Sieg.

Von Gabriele Pochhammer, Hamburg

Er habe doch gar nichts falsch gemacht, jammerte der 27-jährige irische Jockey Ross Coakley in diesem Frühjahr, nachdem ihm nach seinem Sieg auf der Galopprennbahn in Iffezheim eine Sperre von 23 Tagen aufgebrummt worden war. Hatte er doch. Er hatte die Stute Dubawi Legend im Verlauf des Rennens neun Mal geschlagen - nur fünf Mal waren erlaubt. Vier Schläge auf die Schulter seien ihm mehr oder weniger aus Versehen passiert, erklärte er sinngemäß. Die Trophäe, um die es in Iffezheim traditionell geht, heißt übrigens "Goldene Peitsche". Ausgerechnet.