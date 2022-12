Im Vielseitigkeitsreiten, der am häufigsten kritisierten Disziplin, wurden die Anforderungen entschärft: Michael Jung beim Geländeritt in Luhmühlen.

Von Gabriele Pochhammer

Werden in 20 Jahren Menschen noch mit Pferden Sport treiben dürfen? Oder haben sich bis dahin Gegner und Tierrechtler durchgesetzt, die den Platz des Pferdes nur noch in der Historie, aber nicht mehr im Sport, ob Leistungs- oder Freizeitsport, sehen wollen? Die einen Menschen auf dem Rücken eines Pferdes schon als Missbrauch des Tieres betrachten? Noch mag die Frage absurd klingen - aber die Pferdesportverbände sind alarmiert.

Auf allen Ebenen, bei der Internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI), dem europäischen Verband (EEF) und auch beim deutschen Dachverband (FN) werden Untersuchungen angestellt und Programme entwickelt, um dem Sport mit Pferden die Akzeptanz der Gesellschaft auch in Zukunft zu sichern. Diese gesellschaftliche Rückversicherung fällt unter das Schlagwort Social License. Die große Mehrheit steht, Umfragen zufolge, dem Pferd freundlich gegenüber. Vor allem die Reiterwelt selbst ist freilich überwiegend der Meinung, dass sich im Pferdesport etwas ändern müsse.

Die Ergebnisse einer Umfrage, die die Kommission "Equine Ethics und Wellbeing (EEBW)" im Auftrag der FEI mit 28 000 Teilnehmern aus den Pferdesportkreisen und 14 000 Teilnehmern aus der breiteren Öffentlichkeit durchgeführt hat, geben keine Entwarnung: Demnach haben 75 Prozent der Pferdesportler und 65 Prozent der Nicht-Pferdesportler Bedenken, wenn es um das Wohlergehen des Pferdes im Sport geht. 78 Prozent der Pferdesportler und 52 Prozent der Öffentlichkeit finden, dass die Tierschutzstandards im Pferdesport verbessert werden müssen. 50 Prozent der Reiter und 67 Prozent der Öffentlichkeit bezweifeln gar, dass das Pferd Spaß an seiner Aufgabe hat.

Eine Partnerschaft zwischen Mensch und Tier, mit fairen Regeln und Tierschutz als oberstem Gebot - das ist das Ideal

Auch andere Sportarten beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit, mit Themen der Integrität, Sicherheit und des Dopings. Aber im Pferdesport kommt das Tier hinzu, das dem Menschen zum Erfolg verhelfen soll - und dessen Meinung dazu niemand kennt. Mehr als früher sei das Publikum heute darauf fokussiert, was mit den Tieren im Sport passiert, sagt Theo Ploegmakers, der Präsident der Europäischen Reitsport-Föderation: "Die gesellschaftliche Akzeptanz ist für den Pferdesport wichtig, weil wir sonst die Kontrolle verlieren und andere sie für uns übernehmen."

Die Organisationen haben in den vergangenen Jahres einiges unternommen, um den Pferdesport in der Öffentlichkeit als das zu präsentieren, was er sein möchte: eine im Sport einmalige Partnerschaft zwischen Mensch und Tier, mit fairen Regeln und dem Tierschutz als oberstem Gebot. Im Vielseitigkeitsreiten, der am häufigsten kritisierten reiterlichen Disziplin, wurden die Anforderungen entschärft: Es wurden die Strecken verkürzt und abwerfbare Hindernisse eingeführt, die schwere Stürze verhindern oder mildern sollen. Reiter und Pferde, die den Anforderungen nicht gewachsen sind, können jederzeit auf der Geländestrecke angehalten werden. "Die Anforderungen der Fünfsterne-Prüfungen Badminton und Burgley in Großbritannien halten wir für übertrieben. So etwas wollen wir heute nicht mehr sehen", sagte Jens Adolphsen, Vorsitzender des Vielseitigkeitsausschusses des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) bei einem Verbands-Workshop zum Thema Social License. Das war eine klare Absage an zwei Traditionsereignisse, die seit Jahrzehnten als eine Art Feuertaufe für den wahren Buschreiter galten.

Im Springen wurde nach einem TV-Beitrag aus dem Stall von Ludger Beerbaum nun das so genannte Touchieren verboten, bei dem Pferde mit einer leichten Stange auf das Hindernis "aufmerksam" gemacht werden. Das stärkere Barren mit einer dickeren Stange ist bereits seit 30 Jahren verboten. Bandagen und Gamaschen, die eigentlich die Beine schützen sollen, werden routinemäßig kontrolliert, weil in der Vergangenheit schon mal spitze Plastikteile aus derlei Bandagen herausgerieselt waren. Blut am Maul eines Pferdes oder an den Flanken führt zum Ausschluss. Allerdings absolvierte bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio ein Pferd nach einer geplatzten Ader in der Nase blutüberströmt den halben Parcours, ohne dass die Jury einschritt. Was zeigt, dass eine gute Regel die eine Sache ist, ihre konsequente Umsetzung die andere.

Zur Diskussion steht die Zäumung - auch hier teilen sich die Meinungen

Auch in der Dressur hat Blut am Pferd dessen sofortigen Ausschluss zur Folge. Derzeit wird über die Zäumung diskutiert: Man will den Reitern auch auf höchstem Niveau freistellen, ob sie ihr Pferd statt mit der Kandare, einer Zäumung aus zwei Gebissen, die vom Reiter besonderes Können und Feingefühl erfordert, mit dem weicheren Trensengebiss reiten wollen. Hier gibt es unterschiedliche Auffassungen: Die einen argwöhnen bereits, dass die klassische Reitkunst bedroht sei, die anderen sehen in den Änderungen eine vertretbare Konzession an den Tierschutz.

Und es steht die nächste Frage im Raum: Sportliches Training bedeutet Arbeit und Mühe, auch für das Pferd. Ist das heute noch vertretbar? "Ja", sagte Dressur-Ikone Isabell Werth, die eine Lebensleistung von 49 Championatsmedaillen vorweisen kann. "Natürlich gehen wir an Grenzen, wie jeder Leistungssportler." Sie spricht von "Heuchelei", wenn "nur gute Bilder" gefordert werden. "Die Sensibilisierung gegenüber dem Wohl des Pferdes ist erstmal gut. Aber es gibt nicht nur positive Bilder, in keinem Bereich des Lebens", sagt sie: "Man muss das Recht haben, auch erklären zu dürfen, was ist richtig, was ist falsch." Man müsse ein Pferd auch erziehen dürfen, wie man ein Kind erzieht, ohne dass der Reiter gleich in die Ecke der Tierquäler kommt.

So klar traut sich kaum ein Reiter, das auszusprechen. Für ihre offenen Worte hat Werth so manchen verbalen Angriff in den sozialen Medien überstehen müssen, die mehr denn je das Image des Pferdesports in der Öffentlichkeit bestimmen.

Ob der Pferdesport auch in Zukunft akzeptiert oder zumindest geduldet wird, davon wird am Ende auch das olympische Überleben abhängen. Und nicht zuletzt hängen daran die Millionenzuwendungen, die die FEI vom Internationalen Olympischen Komitee und die FN vom Bundesinnenministerium, also vom Steuerzahler, erhält.