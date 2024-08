Springreiten:Deutsche Equipe fehlerfrei ins Mannschaftsfinale

Das deutsche Springreiter-Team startet am Freitag als Favorit in den Kampf um die Medaillen. Das Trio um den EM-Zweiten Philipp Weishaupt mit Zineday schaffte die Qualifikation ohne Mühe und blieb als einziges Team ohne Fehler. „Das erste Ziel haben wir erreicht“, kommentierte Bundestrainer Otto Becker.

„Ich glaube, es gibt keinen anderen olympischen Sport, bei dem es so offen ist wie beim Springreiten“, sagte Weishaupt zum Finale am Freitag, für das sich zehn Mannschaften qualifiziert haben. Für die Zuschauer sei es „maximal spannend“. Startreiter Christian Kukuk aus Riesenbeck legte mit Checker einen fehlerfreien Auftakt hin. Auch der ebenfalls im Stall von Ludger Beerbaum in Riesenbeck angestellte Weishaupt blieb anschließend ohne Abwurf. Schlussreiter des deutschen Trios war Richard Vogel, und auch der Profi aus Marburg blieb mit United Touch ohne Fehler. „Wir haben gezeigt, dass wir abliefern können“, kommentierte der 27-Jährige sein Olympia-Debüt. „Es hätte für das erste Mal nicht besser laufen können“, sagte Vogel.