Wahre Glaubenskämpfe sind zuletzt unter den Pferdeleuten entbrannt. Es geht um die sogenannte „Blutregel“ in der Disziplin Springreiten, die vor wenigen Tagen von der Vollversammlung der Internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI) in Hongkong zum Teil außer Kraft gesetzt beziehungsweise modifiziert wurde. Das ist auf den ersten Blick ein Sieg für die Lobbyarbeit des Internationalen Springreiterclubs (IJRC). Und eine Niederlage für alle, die jede Blutspur an der Seite des Pferdes, wo der Sporen einwirkt, oder am Maul als ein hinreichendes Kriterium sehen, das Pferd aus dem Wettbewerb zu nehmen.

Zu denen, die die strikte „Blutregel“, also ein Startverbot für verletzte Pferde, beibehalten wollten, zählte unter anderem der deutsche Reiterverband. Dessen Präsident Martin Richenhagen sagte in Hongkong: „Blut hat im Pferdesport nichts zu suchen.“ Mit dieser vehementen Kritik stand er nicht allein. 20 Nationen sprachen sich dafür aus, die Blutregel aus der Abstimmung über das Springreglement herauszunehmen und gesondert zu behandeln, sie wurden aber von 56 Mitgliedsländern überstimmt. „Ich halte das für einen klaren Fehler“, sagte Richenhagen. „Auch wenn die Zahl der Fälle weltweit sehr gering ist – zuletzt bei jedem 3366. Start, wobei es zu mehr als 99 Prozent ganz geringfügige Kratzer sind –, das Thema steht sinnbildlich für unseren Umgang mit dem Pferd. Wenn ein Pferd, durch den Reiter verursacht, blutet, kann es nicht weiter am Wettbewerb teilnehmen.“

Künftig entscheidet der Wettkampfrichter zusammen mit einem Veterinär, ob das Pferd weiter im Wettkampf bleibt, ob es etwa nach einem absolvierten Parcours am Stechen teilnehmen kann oder nicht. Allerdings droht dem Reiter eine „registrierte Verwarnung“, beim zweiten Mal eine vierwöchige Sperre und eine Geldstrafe von 1000 Schweizer Franken. Anders als vorher wird er also sanktioniert.

Bei Sporen, die im Reiterjargon „Pizza Cutter“ heißen, ist nicht viel Fantasie nötig, sich deren Wirkung vorzustellen

Nun ist es nicht so, dass blutüberströmte Pferde sich weiterhin durch den Parcours quälen müssen. Es geht, wie Richenhagen sagt, um „kleine Kratzer“. Spuren von Misshandlungen, ob mit oder ohne Blut, werden nach wie vor mit Disqualifikation und Sanktionen bestraft. Wobei, wie jeder weiß, auch kleine Kratzer schmerzen können, vor allem wenn die Hautstelle weiter belastet wird durch Scheuern und Reiben von Stiefel oder Sporen. Die meisten Verletzungen werden von sogenannten Hammersporen mit scharfen Kanten am Ende oder mit Rädchensporen verursacht, im Reiterjargon gerne als „Pizza Cutter“ bezeichnet. Es braucht nicht viel Fantasie, sich deren Wirkung vorzustellen.

Es gibt andere Sporenmodelle mit abgerundeten Enden, die praktisch nie Verletzungen verursachen. Es bleibt das Geheimnis des Weltverbandes, warum verletzungsträchtige Varianten nicht längst verboten sind – und das Geheimnis der Reiter, warum sie diese immer noch benutzen. Wer sein Pferd nicht ohne scharfe Sporen über den nächsten Oxer kriegt, hat vielleicht den falschen Sport gewählt.

Bisher gilt die neue Regel einer registrierten Verwarnung nur für den Springsport. In Hongkong wurde außerhalb der offiziellen Meetings auch diskutiert, die Regel aus dem Springreglement herauszunehmen und in die Generalregeln für alle Disziplinen aufzunehmen, also zu vereinheitlichen. Denn jetzt ist die Lage so: Ein Springreiter kann wegen einer „geringfügigen Verletzung“ am Pferdemaul, etwa wenn sich das Pferd auf die Zunge oder die Lippe gebissen hat, weiterreiten und Olympiasieger werden. Ein Dressurreiter hingegen würde für denselben Befund aus dem Wettkampf fliegen. Ist bei einem Pferd im Dressurviereck Blut zu sehen, wird der Reiter angehalten; dann zückt der Chefrichter ein weißes Taschentuch, und jede Blutspur im Tuch bedeutet das Aus. Immer wird davon ausgegangen, dass eine Maulverletzung durch das Gebiss, also die Reiterhand, verursacht wurde. Pferde auf der Weide oder im Paddock beißen sich nicht auf Zunge oder Lippe.

Für die übrigen Disziplinen – Vielseitigkeit, Fahren oder Distanzreiten – gibt es mit Bezug auf sichtbare blutende Verletzungen gar keine Regeln. Wobei auch hier jedes Anzeichen von Missbrauch zum Ausschluss führt.

Die Vorwürfe, das Wohl des Pferdes werde den Ambitionen der Reiter geopfert, die das Blut am Körper ihres Pferdes nicht schert, werden lauter, die Kritik geht auch am Weltverband nicht spurlos vorüber. Man sei sich der unterschiedlichen Meinungen bewusst, nehme diese ernst und werde sie weiter verfolgen, erklärte Generalsekretärin Sabrine Ibanez etwas wolkig in ihrem Abschlusskommuniqué. Der Weltverband FEI, die Reiter, die nationalen Verbände, aber auch die 67 000 Menschen, die eine Petition zur Bewahrung der strikten „Blutregel“ unterschrieben haben, übertreffen sich gegenseitig in der Versicherung, man wolle nur das Allerbeste für die geliebten Pferde. Alle wissen aber, dass die gesellschaftliche Akzeptanz des Pferdesports auch davon abhängt, wie glaubhaft solche Beteuerungen sind. Die Diskussion ist noch lange nicht zu Ende.