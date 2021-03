Meldungen im Überblick

Reiten, Todesfälle: Deutsche Reiter sind von dem aus Valencia stammenden Herpes-Virus besonders betroffen. Acht Pferde sind nach Angaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) bisher gestorben. Vier Tiere erlagen der Viruserkrankung demnach in Spanien oder mussten eingeschläfert werden, vier weitere starben nach der Rückkehr in Deutschland. Zu den Opfern zählen zudem sechs Fohlen, die vor oder kurz nach der Geburt starben.

Am stärksten traf es den Nationenpreisreiter Sven Schlüsselburg, der bis Mitte Februar in Valencia ritt und das Virus unwissentlich mit auf seinen Hof im baden-württembergische Ilsfeld brachte. Zwei seiner Pferde sind tot, und sechs seiner Stuten verfohlten, wie es in der Fachsprache heißt. Auch der Springreiter Tim-Uwe Hoffmann aus Rahde verlor zwei Pferde durch die Herpes-Infektionen.

Segeln, Americas Cup: Die Entscheidung im 36. America's Cup fällt frühestens am Mittwoch. Wegen zu leichter Winde verschob die Renndirektion das zweite der beiden für Dienstag geplanten Rennen zwischen Gastgeber Neuseeland und Italien um einen Tag. Neuseeland führt 6:3, für den Sieg im Kampf um die älteste internationale Sporttrophäe sind sieben Erfolge nötig.

In Rennen neun hatten am Dienstagmorgen über weite Strecken die italienischen Herausforderer geführt, bevor die neuseeländischen Cup-Verteidiger im Schlussspurt stark aufkamen. Ihre "Te Rehutai" kreuzte die Ziellinie nach dem Endspurt mit 30 Sekunden Vorsprung vor "Luna Rossa".

Fußball, Champions League der Frauen: Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg bestreitet sein Viertelfinale in der Champions League gegen den FC Chelsea in Budapest. Wie der Double-Gewinner am späten Montagabend mitteilte, finden wegen der aktuellen Reisebeschränkungen Hin- und Rückspiel (24. und 31. März) gegen den englischen Meister im Szusza-Ferenc-Stadion in Ungarns Hauptstadt statt. In der Königsklasse der Männer wichen auch die Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig wegen der Corona-Restriktionen nach Budapest aus. Die Vorjahresfinalistinnen aus Wolfsburg müssen damit drei Ungarn-Gastspiele in Folge absolvieren. Schon ihr Achtelfinal-Rückspiel gegen LSK Kvinner/Norwegen (2:0) war in Györ ausgetragen worden.