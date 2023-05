Von Sabine Neumann

Das Lebenswerk von drei Generationen ging vor ihren Augen in dicken, schwarzen Rauch auf. In einer Scheune brach das Feuer damals aus, in der Nacht vom 3. auf den 4. August 2013. Plötzlich stand Gut Fasselsberg in Flammen. Warum, weiß bis heute niemand, nur dass alles viel zu schnell ging: Starker Westwind, trockenes Stroh - binnen Minuten brannte der jahrhundertealte Vierseithof bei Pfarrkirchen lichterloh. Niemand konnte mehr in die Ställe, um die Pferde zu retten. Hilflos und verzweifelt mussten die Bachls und ihre Mitarbeiter zusehen, wie alles niederbrannte.