Von Gabriele Pochhammer, Paris

Jetzt gibt es auch die Bilder, die dazu geführt haben, dass die olympische Dressur ihren ersten Skandal erlebt, noch bevor ein Pferdehuf das Viereck betreten hat. Der britische Fernsehsender ITV zeigte am Mittwoch in seinem Frühstücksprogramm, warum die dreimalige Olympiasiegerin Charlotte Dujardin überraschend ihre Teilnahme in Paris absagen musste und der Weltreiterverband (FEI) sie ungewöhnlich schnell bis auf Weiteres von allen Wettkämpfen suspendierte.