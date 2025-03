Die 19 Jahre alte deutsche Nachwuchs-Springreiterin Madlen Boy ist bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommen. Die langjährige Jugend-Kaderreiterin des Pferdesportverbands Hannover starb bereits am 6. März. Das bestätigte der Verband der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Familie. Zuvor hatte die Bild berichtet. Die junge Pferdewirtin erlag trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch ihre Kollegen und einem Notarzt-Team vor Ort ihren schweren Verletzungen. Das teilte der Pferdesportverband in einem Beitrag auf der Plattform Instagram mit.„Die Nachricht von Madlens Tod können wir alle noch gar nicht fassen. Sie war nicht nur eine besonders talentierte Reiterin, sondern ein sehr fröhlicher, hilfsbereiter und verbindlicher Mensch – einfach ein richtiger Sonnenschein, der immer alle zum Lachen brachte“, sagte Katharina Gausmann. Die Vorsitzende des Disziplinausschusses Springen im PSV Hannover betreute Boy schon seit einigen Jahren. Auch ihr früherer Trainer Jörg Münzner äußerte sich: „Madlen war eine so wunderbare und beeindruckende junge Dame. Gut gelaunt, fröhlich, herzlich, mitfühlend, dann aber auch ernst, fokussiert, zielstrebig, selbstkritisch und kritikfähig, dabei ihre Meinung immer auf liebenswerte Art und Weise vertretend.“