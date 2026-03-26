Fast ein halbes Jahr lang hat eine Arbeitsgruppe des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewerkelt, und am Ende ist klar, dass nichts klar ist: Zwar verkündete der Verband, die AG habe zur Zukunft der Regionalliga zwei „Lösungsvorschläge“ vorgelegt. Tatsächlich ist die Frage alles andere gelöst – denn der große Konflikt um das konkrete Modell steht jetzt erst bevor. Das zögerliche Vorgehen des DFB führt dazu, dass eine der größten Absurditäten des deutschen Fußballs noch länger bestehen wird als geplant. Es wird jetzt, wie der Verband selbst einräumt, mindestens Sommer 2029, bis endlich alle Regionalliga-Meister aufsteigen dürfen. Oder vielleicht sogar noch später? Oder vielleicht bleibt es auf ewig so, wie es jetzt ist?