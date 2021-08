Von Christian Bernhard

Das Spiel war noch keine fünf Minuten alt, da entledigte sich Sandro Wagner bereits seines Trainingsanzug-Oberteils. Der Trainer der SpVgg Unterhaching hatte zu diesem frühen Zeitpunkt schon zahlreiche und gestenreiche Anweisungen an seine Spieler gegeben. Kurze Zeit später ging Wagner an der Seitenlinie immer noch sehr engagiert zu Werke - konnte dies allerdings deutlich gelassener tun, denn nach nur 26 Minuten führte sein Team am Dienstagabend gegen den FC Memmingen bereits komfortabel mit 3:0. Am Ende des 8. Spieltags der Regionalliga Bayern stand ein 4:2-Heimerfolg der Hachinger zu Buche.

Durch den fünften Ligasieg in Serie setzte sich die SpVgg in der Spitzengruppe der Tabelle fest und kann nun am Freitag mit viel Selbstvertrauen ins Spitzenspiel gegen den FC Bayern München II gehen. Der FCB ist zwar weiterhin Tabellenführer (19 Punkte), kassierte durch das 1:2 beim SV Schalding-Heining aber seine erste Saisonniederlage. Christopher Scott hatte die Münchner per Kopf in Führung gebracht (44.), doch Markus Gallmaier (72.) und Alexander Mankowski (90.) bescherten den Schaldingern noch den Sieg. Dadurch schrumpfte der FCB-Vorsprung auf die zweitplatzierte SpVgg Bayreuth auf einen Punkt, Haching hat als Vierter nur noch drei Punkte Rückstand. Der SV Heimstetten kassierte durch das 0:4 beim 1. FC Schweinfurt 05 seine zweite Niederlage hintereinander und rutschte auf Rang 16 der Tabelle ab. Florian Pieper (7. und 39.) und Adam Jabiri (22.) besiegelten die SVH-Niederlage bereits in der ersten Halbzeit.

Die Memminger helfen tatkräftig mit

Unterhaching machte ebenfalls schon in Hälfte eins alles klar - bei den ersten zwei Toren halfen dabei die Gäste kräftig mit. Das 1:0 von Christoph Ehlich wurde durch einen zu kurz geratenen Rückpass von Memmingens Timo Hirschle möglich (8.), zwölf Minuten später foulte Nicolai Brugger den sich aus dem Strafraum bewegenden Stephan Hain, und Patrick Hobsch verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 2:0 (21.). Für Hobsch war es sein fünftes Saisontor, was Hain anscheinend anstachelte: Noch vor der Pause traf der 32-Jährige zweimal per Kopf (26. und 42.), zweimal kam die Vorarbeit von Haching-Kapitän Markus Schwabl. Damit hat auch Hain fünf Saisontore auf seinem persönlichen Konto. Die Memminger, die ohne ihre zwei erfolgreichsten Saison-Torschützen Martin Dausch (vier Treffer) und Roland Wohnlich (drei) sowie den Ex-Profi Timo Gehbart angereist waren, hatten kaum etwas entgegenzusetzen.

Vor der Partie hatte die SpVgg die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Simon Skarlatidis bekannt gegeben. Der 30-Jährige, der auch Zweitliga-Erfahrung mit nach Haching bringt, spielte zuletzt für den 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga und unterschrieb für drei Jahre. Gegen Memmingen stand er noch nicht im Kader. "Simon ist ein technisch versierter offensiver Mittelfeldspieler", sagte Haching-Präsident Manfred Schwabl. "Wir mussten auf dieser Position nochmal nachlegen und haben mit ihm eine sehr gute Lösung gefunden."

Wagner wechselte in der Halbzeit gleich dreimal, Jose Vunguidica, Viktor Zentrich und Tizian Zimmermann kamen ins Spiel. Die Neuen sahen, wie Memmingens Kapitän David Remiger in Minute 53 eine Flanke von der linken Seite abrutschte und sich so zum 1:4 ins lange Eck senkte. Die Schlussphase konnte Wagner nicht gefallen: In Minute 87 verkürzte Pascal Maier vor 1400 Zuschauer auf 2:4, drei Minuten später traf Memmingens Nico Fundel noch die Querlatte. Gut möglich, dass ein paar Gedanken der Hachinger da schon beim Spitzenspiel am Freitag im Stadion an der Grünwalder Straße waren.