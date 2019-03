12. März 2019, 18:29 Uhr Regionalliga-Serie Zurück zu alten Bekannten

Steffen Krautschneider wechselt vom FC Schweinfurt zum FC Pipinsried.

Von Christoph Leischwitz

Natürlich hat am Wochenende noch einige Male das Telefon geklingelt, erzählt Steffen Krautschneider. Immerhin gehört der 27-Jährige zu den besten Mittelfeldspielern der Regionalliga. Und wenn ein Spieler seines Kalibers seinen Abschied vom FC Schweinfurt 05 bekannt gibt und den damit verbundenen Ortswechsel nach München, dann gibt es automatisch viele Interessenten. Doch Krautschneider hat allen abgesagt. Er stand nämlich schon seit der Winterpause mit dem FC Pipinsried in Kontakt, und vor zwei Wochen wurde der Vertrag ausgehandelt. "Wir sind stolz auf diese Verpflichtung. Da sieht man, dass Pipinsried schon einen recht bekannten Namen hat", sagt Trainer Marcel Richter, der auch erst im Winter zum FCP gekommen war. Eingefädelt hatte den Krautschneider-Transfer, der am Dienstag bekannt gegeben wurde, FC-Manager Roman Plesche.

Natürlich kannte Krautschneider Pipinsried auch schon, schließlich hat er dort schon gespielt und einmal auch ein Tor erzielt, im Juli 2017. Er war auch im vergangenen Oktober dabei, als die Schweinfurter, damals noch ein hoffnungsvoller Aufstiegsaspirant, im 600-Seelen-Dorf 0:5 untergingen. "Es herrscht eine gute Atmosphäre dort", findet der Routinier, er hat die Zuschauer dort als freundlicher empfunden als in so manch anderem bayerischen Amateurstadion. Und er hat auch keine großen Ansprüche: "Das ist ehrlicher Fußball dort. Ich brauche jetzt keine vier topgepflegten Rasenplätze, um mich wohl zu fühlen." Er sei auch nicht der Typ, der "noch ein Gespräch und noch ein Gespräch" führen müsse, um zu sehen, wer am Ende noch ein paar Euro mehr bietet.

Krautschneider verlässt nach sechs Jahren das semiprofessionelle Schweinfurter Umfeld, weil er sein BWL-Studium abgeschlossen hat und die langjährige Freundin nach München gezogen ist. Eine gemeinsame Wohnung suchen sie noch. Und Krautschneider zudem noch einen Job im Controlling-Bereich. Vereine wie der ambitionierte Noch-Bayernligist SV Türkgücü-Ataspor seien schon deshalb nicht infrage gekommen. "Sie wollen ja in den Profibereich, dann haben sie mit Sicherheit auch vormittags Training", sagt er. Und da habe er keine Möglichkeit, mitzuziehen. Pipinsried war schon oft ein Ziel für Höherbegabte, die dem Fußball nicht den Rücken kehren wollen, sich aber zeitlich erheblich einschränken müssen. Der Ex-Profi und heutige Polizist Denny Herzig ist ein Beispiel.

Dass Pipinsried in der kommenden Saison möglicherweise in der Bayernliga spielt, stört Krautschneider nicht so sehr; ihm sei es ja im Winter schon bewusst gewesen, dass dies passieren könne, in der Pause stand der Klub aus dem Dachauer Hinterland nicht sehr viel besser da als jetzt. Für diesen Fall, sagt er, sei ja der direkte Wiederaufstieg das ausgegebene Ziel. Aber natürlich würde er sich freuen, wenn sie die Klasse halten könnten. Zurzeit ist Krautschneider verletzt, gerade hatte er einen kleinen Eingriff an der Leiste, er brenne aber darauf, in wenigen Wochen "nochmal alles reinzuhauen" für die Schweinfurter. Das Ziel sei die Qualifikation für die DFB-Pokal-Hauptrunde, quasi eine Schweinfurter Spezialität, zweimal durfte Krautschneider schon dabei sein. Kurioserweise empfangen die Schnüdel am 18. Mai, zu seinem vermutlich letzten Pflichtspiel für die Unterfranken: Pipinsried. Da wäre es freilich hilfreich, wenn der endgültige Tabellenplatz der Pipinsrieder schon vorher feststünde.

Krautschneiders Verpflichtung, um die man sich monatelang gekümmert hat, ist natürlich eine Ansage des FC Pipinsried. Zumal aus dem Verein hinter vorgehaltener Hand immer wieder zu hören ist: Es wird sich noch mehr tun.

Absteigen will aber natürlich trotzdem niemand, aber aktuell sieht es sehr danach aus. Pipinsried ist zum ersten Mal alleiniger Tabellenletzter und hat nach der Winterpause noch nicht gepunktet. Beim 0:4 am vergangenen Samstag in Illertissen waren selbst die mitgereisten Anhänger stinksauer. "Was wir uns vorwerfen müssen: Dass wir mit dem Kopf nicht dabei waren. Dass wir nicht gefightet haben. Und das geht überhaupt nicht", sagt Trainer Richter. Der Kader sei nicht allzu breit aufgestellt, da falle es auf, wenn einige Spieler fehlen. Markus Achatz und Luis Grassow beispielsweise fehlten wegen Prüfungen. Richter fehlte das Verständnis. Am Samstag steht das Heimspiel gegen die auswärtsstarke Mannschaft des SV Schalding-Heining an. "An einem Samstag nicht für die Mannschaft da zu sein - das hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben", sagt der 37-jährige Richter. Einer wie der zehn Jahre jüngere Steffen Krautschneider dürfte das ähnlich sehen.