Von Christian Bernhard

Marco Konrad sollte dieser Tage eigentlich bei einem Bundesligisten sein. Der 45-Jährige absolviert derzeit den Fußball-Lehrer-Lehrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und würde unter normalen Umständen momentan ein Klub-Praktikum absolvieren. Doch was ist in Zeiten von Corona schon normal? Stattdessen ist Konrad in Illertissen, wodurch er Zeit mit seiner Mannschaft, dem Regionalligisten FV Illertissen, verbringen kann. Zeit, die ihm die Corona-Pandemie monatelange genommen hatte.

Als der ehemalige Bundesligaspieler im März seinen Cheftrainer-Job bei den Mittelschwaben antrat, war der Spielbetrieb bereits ausgesetzt. Konrad konnte seine Mannschaft anfangs nur virtuell kennen lernen, er führte viele Telefonate und instruierte seine neuen Spieler via Whatsapp. Statt im März, stand er erst im Juli erstmals mit ihnen gemeinsam auf dem Platz. Nach drei Wochen gemeinsamen Trainings kenne er seine Mannschaft mittlerweile relativ gut, sagt er. Sie sei sehr lernwillig, das Trainingslager am kommenden Wochenende will er auch dafür nutzen, "um weiter zusammenzuwachsen".

Trotz Corona ist Konrad ordentlich eingespannt. Er ist als Grund- und Hauptschul-Lehrer in Baden-Württemberg tätig, trainiert den FV Illertissen und macht seit Juni den DFB-Kurs zum Fußball-Lehrer. Als eine von nur 25 Personen pro Jahrgang, inmitten großer Namen wie Miroslav Klose, Kim Kulig und Tobias Schweinsteiger. Obwohl die Lehrgangsgruppe noch nicht so lange zusammen ist, sei das Eis untereinander bereits gebrochen und der Austausch sehr persönlich. Konrad gefällt, dass zwischen den unterschiedlichen Persönlichkeiten eine "Kultur der gegenseitigen Offenheit" herrsche, in der man sich weniger als Konkurrenten, sondern mehr als Lernpartner und "gegenseitigen Spiegel" betrachtet.

Als Ältester des Jahrgangs versucht Konrad auch, von seiner Lehrer-Warte aus einen "anderen Blick in den Kurs einzubringen". Bundesliga-Erfahrung als Spieler kann er ebenfalls vorweisen. Konrad war Teil der historischen Mannschaft des SSV Ulm, die Ende der 1990er-Jahre unter dem damaligen Trainer Ralf Rangnick den Durchmarsch von der Regionalliga, damals die dritthöchste Liga, in die Bundesliga schaffte. Vier Bundesligaspiele bestritt der Defensiv-Allrounder in der Saison 1999/2000, ehe er gegen Ende seiner aktiven Karriere bereits parallel ein Lehramts-Studium vorantrieb. Der 45-Jährige hatte sich seiner Familie zuliebe jahrelang bewusst "von diesem Geschäft", wie er den Profi-Fußball nennt, fern gehalten. Erst jetzt, da seine Kinder relativ groß und selbständig sind, machte er den Schritt in die höchste Trainer-Ausbildung. "Jetzt habe ich mehr Freiraum für mich", sagt er.

Ihm helfe die Erfahrung als Spieler einer historischen Ulmer Mannschaft, sagt er

Seine Illertissener Spieler müssen sich deshalb darauf einstellen, dass er in den nächsten Monaten aufgrund des DFB-Lehrgangs oft nicht bei ihnen sein kann. Konrads Plan sieht vor, dass er direkt nach den Ligaspielen, die im September wieder beginnen sollen, mit seinen zwei Co-Trainern die Inhalte für die Einheiten der folgenden Woche festlegt und vorbereitet. Der Cheftrainer sieht sich mit seinem Team gut dafür aufgestellt, "ich bin immer auf dem Laufenden", betont er. Illertissens Vorstand Hermann Schiller findet, Konrad "schultert das gut". Dennoch gibt es Überlegungen, ob man zur Unterstützung der beiden Co-Trainer noch einen zusätzlichen Coach mit ins Trainerteam aufnimmt.

Konrads Art kommt in Illertissen gut an. Schiller lobt die Menschenführung des Trainers: "Er ist Lehrer, das merkt man schon." Konrad verstehe es "unwahrscheinlich gut", junge Spieler zu motivieren. Den großen Corona-Umbruch mit 14 Weg- und zehn Zugängen in der Mannschaft mache seine Aufgabe sowohl schwerer als auch leichter, sagt Konrad. Das Kennenlernen der Spieler war inmitten der Pandemie natürlich schwerer, die ungewohnte Situation gab ihm allerdings auch die Möglichkeit, "Ideen, die in meinem Kopf rumschwirrten, unbedarft einzubringen", so beschreibt er es.

Die Dreifachbelastung Lehrer, Regionalliga-Trainer und Fußball-Lehrer-Absolvent bereitet ihm keine Sorgen. Das lasse sich gut verbinden, "ich bin relativ vielseitig, flexibel und koordiniert", sagt er. Überhaupt helfe ihm seine Tätigkeit als Lehrer sehr bei seiner Arbeit als Fußballtrainer. Es gebe "ganz viele Überschneidungen und Parallelen" zwischen den zwei Bereichen, erklärt er.

Ein Teamplayer war Konrad schon zu seinen Zeiten als Spieler in Ulm, das dortige Wir-Gefühl brachte ihn und seine Kollegen bis in die Bundesliga. Das trägt er auch heute als Trainer in sich. Allein komme man schnell voran, betont er, "aber zusammen oft weiter."