5. März 2019, 18:29 Uhr Regionalliga-Serie Machbarkeitsstudie für einen Traum

Memmingen stellt einen Lizenz-Antrag für die dritte Liga.

Von Christoph Leischwitz

Natürlich haben sie sich am Montagabend über den späten Ausgleich geärgert in Memmingen, dafür gibt es ja auch genug Gründe. Zum Beispiel, dass man in einem bundesweit übertragenen Fußballspiel - Sport1 sendete die Partie des FC gegen 1860 Rosenheim live - gerne als Sieger vom Platz gehen möchte, vor allem dann, wenn man über weite Strecken der Partie dominiert hat. Doch Rosenheims Ex-Profi Markus Einsiedler hatte den Ball per Kopf in der 92. Minute über die Linie gedrückt, sehr zur Freude seines neuen Trainers Thomas Kasparetti.

Dass man es damit zugleich verpasst hat, dem FC Bayern München II auf den Fersen zu bleiben, darüber regt sich allerdings niemand mehr auf. Die wiederum haben nämlich zum Auftakt nach der Winterpause so viele Punkte geholt, dass sie als uneinholbar gelten, auch wenn Trainer Holger Seitz das noch nicht so sehen mag. Dabei gibt es kaum noch jemanden, der überhaupt noch seinen Hut in den Drittliga-Ring wirft: Zum Stichtag 1. März haben weder der 1. FC Schweinfurt noch Wacker Burghausen einen Lizenzantrag beim DFB abgegeben. "Aus sportlichen Gründen wäre es vermessen, bei einem solchen Tabellenstand einen Zulassungsantrag zu stellen", sagt der Sportliche Leiter der Unterfranken, Björn Schlicke. Aktuell fehlen zwölf Punkte bei einem ausgetragenen Spiel mehr. In Burghausen hatten sie noch kurz abgewartet, wie die Münchner in die Restrunde starten würden, und dann schnell abgewunken. Und der VfB Eichstätt, mit fünf Punkten Abstand immerhin noch ein realistischer Kandidat auf den Meistertitel, hatte den Sprung in den Profifußball schon sehr früh ausgeschlossen.

Bleibt also noch Memmingen.

Am 28. Mai vergangenen Jahres war es für Vorstand Armin Buchmann noch völlig unvorstellbar gewesen, acht Monate später einen Antrag für die dritte Liga zu stellen - damals entrann der Klub dem Abstieg in einem knappen Relegations-Krimi gegen den TSV Rain. Doch beim vergangene Woche abgegebenen Antrag handelt es sich auch nicht um ein administratives Stoßgebet, sondern um langfristige Planung. Im Prinzip sieht Buchmann darin nicht mehr als eine Machbarkeitsstudie, mit deren Ergebnis man erst beginnen sollte, zu planen. Mitte April wird man Bescheid bekommen, und "wenn dann zum Beispiel drin steht: Euch fehlt eine Million Euro", so Buchmann, dann müsse man ja auch gar nicht weiter tätig werden. Wenn die Auflagen aber erfüllbar wären, dann könnte man sich mit konkreten Zielsetzungen mit der Stadt, der das Stadion gehört, an den Verhandlungstisch setzen. Ein, zwei Jahre in der dritten Liga zu spielen, das sei sicherlich ein Traum und wirtschaftlich traue man sich das auch zu. "Ich sehe uns auch ein bisschen als Referenz, wir gehen sehr vernünftig mit Geld um", sagt der Vorstand. Sogar im Fast-Abstiegsjahr sei ein Gewinn von 27 000 Euro ausgewiesen worden. Um alle Auflagen zu erfüllen, vermutet Bachmann die größten Probleme in der Gesamtkapazität von derzeit 5000 Zuschauern, im Ausbau des Sanitätsbereichs und der VIP-Plätze. Die 1000 überdachten Sitzplätze der Haupttribüne würden zumindest für das Aufstiegsjahr ausreichen, generell müssen es aber 2000 sein.

Der Zeitpunkt des im übrigen nicht ganz günstigen Antrags - Memmingen kommt mit geschätzten Kosten von rund 10 000 Euro ohnehin sehr gut weg - ist freilich kein Zufall: In der kommenden Saison steigt der Vertreter der Regionalliga Bayern bekanntlich direkt auf. "Wenn wir die Zulassung kriegen und wenn die Stadt das in die Hand nimmt, dann weiß jeder Spieler, dass er sich den Traum vom Profifußball hier bei uns erfüllen kann. Das kann viel freisetzen in Menschen", sagt Buchmann. Skeptisch ist er allerdings noch bezüglich der bevorstehenden Reformbemühungen. Sollten die Regionalligen irgendwann doch noch von fünf auf vier reduziert werden, was unweigerlich eine weitere Professionalisierung der Vereine mit sich brächte, dann könnte man sich als FC Memmingen womöglich nicht einmal mehr die vierte Liga leisten.

Im Moment fühle man sich der Regionalliga aber sehr wohl. Und ein Ziel ist immer noch durchaus realistisch: "Wir schielen schon noch auf den DFB-Pokalplatz", sagt Bachmann. Dieser steht der besten Amateurmannschaft der Saison zu. Und das, sagt der Vorstand des FC Memmingen, fehle noch in der Chronik des Vereins - auf die man aber auch jetzt schon ziemlich stolz sein könne.