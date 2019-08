8. August 2019, 19:43 Uhr Regionalliga-Serie Hochphase zum Abschluss

Schweinfurts Stürmer Adam Jabiri hat in der Kreisklasse und in der Bundesliga gespielt. In einem Alter, in dem viele ihre Karriere beenden, wird er besser.

Von Sebastian Leisgang

Manuel Neuer war dabei, Ivan Rakitic und Kevin Kuranyi. Auch Timo Hildebrand und Luiz Gustavo standen an diesem Samstagabend im Januar in der Arena auf Schalke auf dem Feld. Wenn man Adam Jabiri aber fragt, was er von diesen 90 Minuten vor mehr als neun Jahren noch weiß, dann hebt er die Augenbrauen und sagt: "Sie fragen Sachen. Das ist fast zehn Jahre her."

Jabiri, 35, schickes Hemd, auffällige Uhr, sitzt in einem Würzburger Café und spricht über das damalige Spiel, bei dem er für die TSG Hoffenheim eingewechselt wurde. Er hat dieses Erlebnis sehr wohl noch in Erinnerung, er braucht nur ein paar Fragen dazu. Jabiri nimmt sich eben nicht so wichtig. Ein einziges Bundesligaspiel? Wen interessiert das schon? Jabiri will sich nicht größer machen, als er ist, deshalb diese Antwort: "Sie fragen Sachen." Und diese Haltung ist vielleicht die Erklärung, warum Jabiri gerade die Hochphase seiner Karriere erlebt, jetzt, da sich diese beim 1. FC Schweinfurt 05, bei dem er seit dem Sommer 2016 angestellt ist, langsam auf ihr Ende zubewegen dürfte.

Aus der Hoffenheimer Oberliga-Reserve in die Bundesliga für die Schlussphase eines Spiels - und wieder zurück. Das ist ein Auszug aus Jabiris Geschichte. Und manch einer an seiner Stelle würde jetzt wohl davon sprechen, dass ihm keiner diese 25 Minuten am 30. Oktober 2010 gegen den FC Schalke 04 nehmen könne und dass auch er nun seinen Platz in den Annalen der Bundesliga habe, aber Jabiri sagt: Natürlich gebe ihm dieses Erlebnis was, es sei unvergesslich gewesen, aber der damalige Trainer Ralf Rangnick habe ihn nur in den Hoffenheimer Kader berufen, weil Demba Ba verletzt und Chinedu Obasi beim Afrika-Cup gewesen sei. Und ohnehin: "Ich würde mich nicht als Bundesligaspieler bezeichnen, nur weil ich einmal zwanzig Minuten Bundesliga gespielt habe. Ich glaube, ich bin Regionalligaspieler."

Jabiri ist inzwischen im Rentenalter, wenn man ein durchschnittliches Fußballerleben als Maßstab hernimmt. Er hat in der Kreisklasse und in der Bundesliga gespielt, er hat einen Schien- und Wadenbeinbruch verkraftet, und er hat wohl nahezu jede Journalistenfrage schon mal gehört. Inzwischen steht er über den Dingen, er hat eine gewisse Erfahrung - besonders natürlich, was seinen Beruf angeht. Auf das Spiel zwischen dem TSV Buchbach und Türkgücü München vergangenen Sonntag angesprochen, ob es in überrascht habe, dass der vermeintlich überlegene Favorit Türkgücü 1:2 verloren hat, lächelt Jabiri müde und antwortet, dass er wisse, wie schwer es sei, in Buchbach zu gewinnen, ihm selbst sei das in all den Jahren nie gelungen.

In Schweinfurt hat sich in den vergangenen Monaten eine Menge getan. Trainer Timo Wenzel ist zwar nach wie vor im Amt, doch nach der verkorksten Vorsaison sind zwölf Spieler gegangen, gar zwei mehr gekommen. Jabiri aber ist geblieben. Er hat auch im fortgeschrittenen Alter noch seinen Wert für die Mannschaft. "Die erfolgreichste Zeit habe ich eigentlich seit 30", sagt Jabiri, "das liegt vielleicht auch daran, dass man gelassener wird." In seinem Fall ist es offenbar so: Er wird mit dem Alter besser. In den ersten fünf Regionalligaspielen dieser Saison hat er fünf Tore erzielt.

Ab und an, erzählt Jabiri, müsse er sich in der Kabine schon mal einen Spruch seiner jüngeren Mitspieler anhören, und das sei auch in Ordnung. "Wenn es dann aber auf den Platz geht, muss jeder bei der Sache sein. Sonst kommt man nicht voran", sagt Jabiri und wirkt nicht wie ein Spieler, sondern wie ein Trainer, der über seine Schützlinge spricht. Dann meint er: "Wir haben gute Spieler dazubekommen. Sie sind noch jung, ich bin mir sicher, dass einige ihren Weg machen."

Er selbst hingegen ist auf der Zielgerade. Mit den Schweinfurter Verantwortlichen hat er vereinbart, nach jeder Saison aufs Neue zu entscheiden, ob er dem Klub ein weiteres Jahr erhalten bleibt oder ob er sich vollumfänglich seinem Beruf widmet, den er derzeit noch nebenbei ausübt: Jabiri ist Architekt.