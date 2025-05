Nach einem Skandalspiel hat der 1. FC Schweinfurt 05 seinen vorzeitigen Aufstieg in die dritte Fußball-Liga bejubelt. Die Mannschaft von Trainer Victor Kleinhenz sicherte sich dank eines 2:1 (1:0) in einem hitzigen Mainfrankenderby gegen die Würzburger Kickers die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. Die Schweinfurter haben als Tabellenführer zwei Spieltage vor dem Saisonende zehn Punkte Vorsprung auf den Zweiten und sind damit von der SpVgg Bayreuth und auch von dem Lokalrivalen aus Würzburg nicht mehr einzuholen. Die Partie musste in der Schlussphase minutenlang unterbrochen werden, weil Chaoten aus dem Gästeblock Pyrotechnik abbrannten und Knallkörper warfen, um einen Abbruch zu provozieren.