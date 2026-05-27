Die Ideen zur Reform der Regionalliga sind konkret wie nie. Aber vorher muss Lok Leipzig zum dritten Mal als Meister in die Aufstiegsspiele.

Unterhaltsam, so eine Relegation, oder nicht? Die Entscheidungsspiele um den letzten Bundesliga-Platz haben dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn in dieser Woche so viel Aufmerksamkeit verschafft wie selten (auch wenn sie auf den Spott in Wolfsburg wohl gerne verzichtet hätten). Und auch eine Liga tiefer, bei der Partie Greuther Fürth gegen Rot-Weiss Essen, haben dem Branchendienst DWDL zufolge in der zweiten Halbzeit des Rückspiels mehr als drei Millionen Menschen eingeschaltet.