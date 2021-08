Unterhaching verliert nach der nächsten Enttäuschung - einem 1:1 gegen Pipinsried - den Kontakt zur Spitze. Und muss registrieren, dass Tabellenführer FC Bayern II weiter Ernst macht und 6:0 in Rosenheim gewinnt.

Von Christian Bernhard

Die SpVgg Unterhaching verliert die Tabellenspitze in der Regionalliga Bayern langsam aber sicher aus den Augen. Am 10. Spieltag kam der Drittliga-Absteiger vor heimischem Publikum nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger FC Pipinsried hinaus und liegt nun als Tabellen-Sechster bereits acht Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern München II. Der gewann beim TSV 1860 Rosenheim souverän mit 6:0 und feierte so seinen achten Saisonsieg. Oliver Batista Meier (15., 79.), Bright Arrey-Mbi (57.), Timo Kern (68.), Nick Salihamidzic (81.) und Gabriel Vidovic (83.) trafen für die Münchner, die nach zehn Spieltagen beachtliche 39 Treffer erzielt haben. Für den SV Heimstetten gab es beim neuen Tabellenvierten, dem TSV Buchbach, beim 0:4 nichts zu holen.

Im Hachinger Fanblock war es bis Mitte der ersten Hälfte komplett ruhig, die Erklärung dazu gab es in großen schwarzen Lettern auf einem weißen Transparent: "Heute kein Support!", war darauf zu lesen, "wir müssen uns schonen für den Toto-Pokal!" Im bayerischen Verbandspokal hatte die SpVgg am Dienstag eine saftige 1:4-Heimniederlage gegen den TSV Buchbach kassiert, es war die zweite binnen fünf Tagen, denn beim FC Bayern München II hatte das Wagner-Team vergangenes Wochenende mit 1:5 verloren.

Detailansicht öffnen Unterhachinger Sarkasmus: Wenige Tage nach dem beschämenden Aus im Toto-Pokal revanchierten sich Fans für den laschen Auftritt ihrer Mannschaft. (Foto: Sven Leifer/Imago/foto2press)

Haching tat sich gegen Aufsteiger Pipinsried schwer, wenn es gefährlich wurde, hatte meist Kapitän Markus Schwabl auf der rechten Außenbahn seine Füße im Spiel. SpVgg-Trainer Sandro Wagner, der die erste gelbe Karte des Spiels sah, forderte Mitte der ersten Hälfte mehr Ruhe von seiner Elf - und konnte sich bald darauf über das 1:0 freuen: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte schickte Stephan Hain seinen Sturmpartner Patrick Hobsch steil. Dieser kam von einem Gegenspieler bedrängt aus 15 Metern zum Abschluss und der Ball senkte sich ins Tor, obwohl Gäste-Torhüter Alexander Eiban mit den Händen dran war (38.).

Pipinsried trat in Unterhaching ohne Abwehrspieler Peter Guinari an, der zuletzt beim 3:0 gegen Schalding-Heining einen Platzverweis kassiert hatte. In den kommenden zwei Wochen muss der Aufsteiger aus einem speziellen, für einen Klub wie Pipinsried ungewöhnlichen Grund auf ihn verzichten: Der 20-Jährige wurde ins A-Nationalteam der Zentralafrikanischen Republik für die WM-Qualifikationsspiele gegen Kap Verde (2. September) und Liberia (7. September) einberufen.

Auch ohne Guinari belohnte sich der Aufsteiger in Halbzeit zwei für seinen couragierten Auftritt, Nikola Jelisic traf völlig freistehend halbrechts im Strafraum zum 1:1 ins lange Eck (71.). In der Schlussphase bot sich beiden Teams je eine gute Chance auf den Sieg, doch weder Hachings Jannis Turtschan (87.) noch Albano Gashi (89.) trafen aus guten Positionen ins Tor.