Markus Wolf könnte es sich recht leicht machen. Der Geschäftsführer des 1. FC Schweinfurt 05 könnte Türkgücü München schon jetzt, Ende Februar, zur Meisterschaft gratulieren und sich dann in sein Geschäftsführerbüro zurückziehen. Er könnte darauf hoffen, dass Türkgücü im Gefühl der Überlegenheit unachtsam wird und das eine oder andere Mal nicht gewinnt. Dann könnte Wolf in seinem Geschäftsführerbüro verschmitzt grinsen, sich über seine pfiffige List freuen und im Mai vielleicht sogar selbst Gratulationen zur Meisterschaft entgegennehmen. Und wenn es nicht klappt, könnte er sagen: Leute, ich hab's ja schon im Februar gewusst. Wolf aber glaubt noch an die Aufholjagd, das ist das Verrückte. Und das noch Verrücktere: Er bekennt sich öffentlich dazu.

Zur Winterpause der Regionalliga liegt Schweinfurt acht Punkte hinter Türkgücü, das Rennen um den Aufstieg in die dritte Liga ist so gut wie entschieden, doch Wolf sagt: "Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Wir müssen zwar alle zwölf Spiele gewinnen, die wir noch haben, aber dann ist es machbar, dann können wir noch aufsteigen." Acht Punkte Rückstand? War was?

Wolf, 51, ist eine laute Person, ein Mann markiger Worte. Nur: Glaubt er wirklich an die Aufholjagd, die - das muss man angesichts der Souveränität Türkgücüs so sagen - einem mittelgroßen Wunder gleichkäme? Oder muss er eben alleine kraft seines Amtes daran glauben, weil es ein fatales Signal wäre, die Saison schon im Februar für beendet zu erklären? "Ich habe den Glauben wirklich noch", sagt Wolf, "Türkgücü redet davon, dass sie quasi schon in der dritten Liga sind." Eine kurze Kunstpause, damit der Nachsatz wirkt: "An ihrer Stelle würde ich den Mund nicht zu voll nehmen."

Die Sache ist ja die: Die Schweinfurter wollen un-be-dingt in die dritte Liga. Ungefähr tausend Mal haben sie es probiert, ungefähr tausend Mal ist nichts passiert. Erst hat der TSV 1860 dazwischengefunkt, dann der FC Bayern mit seiner zweiten Mannschaft, und jetzt will Türkgücü, der dritte Klub aus München, Schweinfurt zuvorkommen. Deshalb geht es allmählich auch darum, sich nicht den Ruf der Unaufsteigbaren einzuhandeln. Auch deshalb schreibt Wolf die dritte Liga noch nicht ab. Auch deshalb will er es noch mal wissen.

"Es läuft alles nach Plan", sagt Wolf, "wir haben eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft. Die Spieler sind davon überzeugt, dass wir noch aufsteigen können. Das höre ich tagtäglich." Und das ist es auch, was ihn zuversichtlich stimmt. Ebenso wie das, was er dieser Tage aus München mitbekommt. Wolf setzt auch darauf, dass es bald vorbei ist mit der heilen Welt bei Türkgücü. "Die Stadionfrage, die Mannschaft, die zu 90 Prozent ausgetauscht werden soll: Das sind Unruhen, die die Spieler beschäftigen", sagt Wolf und schickt hinterher, bevor der Eindruck entstehen könnte, dass es durch die Trennung von Björn Schlicke, bis vergangenen Freitag noch Sportlicher Leiter, auch in Schweinfurt unruhig sein könnte: "Bei uns ist alles gut."

Denn das können sie in Schweinfurt gerade am wenigsten gebrauchen: den Blick fürs Wesentliche zu verlieren und sich nur noch mit dem Drumherum aufzuhalten: Warum Schlicke gehen musste. Was denn bloß vorgefallen ist. Wie es jetzt weitergeht. Wolf will deshalb nicht allzu viele Worte dazu verlieren und sagt nur: "Wenn einer nach links gehen will und der andere geradeaus oder rechts, dann gibt es eben nur die Konsequenz, getrennte Wege zu gehen. Es gab keinen Streit. Und es gibt jetzt auch keine Unruhe in der Mannschaft." Natürlich hätten die Spieler die Hintergründe der Trennung erfahren wollen, sagt Wolf, doch schon ein paar Tage später sei Schlickes Aus kein Thema mehr gewesen.

Eineinhalb Wochen noch, dann spielen die Schweinfurter in Heimstetten. Es ist das erste Pflichtspiel in diesem Jahr, und wenn es nach Wolf, Trainer Tobias Strobl und der Mannschaft geht, dann ist es auch: der Anfang einer denkwürdigen Aufholjagd.