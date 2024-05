Der Abstiegskampf in der Fußball-Regionalliga Bayern bleibt spannend: Nach verspätetem Anpfiff wegen einer Autobahnsperrung bezwang der Tabellenletzte FC Memmingen den FC Eintracht Bamberg in dessen Stadion 3:2 und ist damit bis auf zwei Punkte an den Relegationsrang herangerückt, den die Oberfranken innehaben. Weil schon am Freitag der TSV Buchbach mit einem 1:1 gegen den FC Bayern II einen Achtungserfolg errang, haben auch die Oberbayern in den beiden verbleibenden Partien noch Chancen auf den Ligaverbleib. Als Meister stehen die Würzburger Kickers bereits fest.