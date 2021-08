Von Christian Bernhard, München

Der FC Bayern München II bleibt das Maß der Dinge in der Regionalliga Bayern. Drei Tage nach der ersten Saisonniederlage beim SV Schalding-Heining gewannen die Münchner am Freitag das Spitzenspiel gegen die SpVgg Unterhaching mit 5:1 (2:1). Haching-Trainer Sandro Wagner, der als Spieler einige Jahre das Trikot des FC Bayern getragen hatte und eine Saison zusammen mit Bayern-II-Trainer Martin Demichelis in der Kabine saß, hatte vorab versucht, das Nachbarschafts-Duell nicht zu hoch zu hängen. Es sei "ein schönes Spielchen", sagte er.

Das wurde es aber nur für die Münchner, die mit ihrer ersten Torchance in Führung gingen: Gabriel Vidovic verwertete eine schöne Hereingabe von Oliver Batista Meier (15.). Timo Kern (24.) und Batista Meier (25.) vergaben weitere gute Bayern-Chancen, Haching tat sich sehr schwer, geordnet in Nähe des FCB-Strafraums zu kommen. Mehr als eine Einzelaktion von Stephan Hain (19.) war für die SpVgg lange offensiv nicht drin. Die Hausherren waren präsenter, technisch besser und hatten eine bessere Raumaufteilung. In der Schlussphase der ersten Hälfte steigerte sich Unterhaching, das zuvor fünfmal in Serie gewonnen hatte - und glich prompt aus: Hain behielt im Strafraum die Übersicht und legte auf Boipelo Mashigo quer, der aus wenigen Metern nur noch einschieben musste (41.).

Vor den zugelassenen 1250 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße, unter ihnen auch Julian Nagelsmann und Hasan Salihamidzic, wurde es in Hälfte zwei turbulent. Kern traf per Kopf zum 2:2 für Bayern (48.), drei Minuten später klärte FCB-Kapitän Nicolas Feldhahn eine Hereingabe an die eigene Latte. Statt 2:2 hieß es kurze Zeit später 4:1 für die Münchner: Jannis Turtschan fälschte eine Flanke von Taylor Booth ins eigene Tor ab (59.), eine Minute später spitzelte Tizian Zimmermann den Ball - beim Versuch ihn zu klären - in den eigenen Kasten. Feldhahn legte mit einem Kopfball noch das 5:1 (81.) nach.

Der SV Heimstetten feierte gegen Viktoria Aschaffenburg derweil einen deutlichen 4:0-Heimerfolg. Am Samstag empfängt der FC Pipinsried den FCB-Bezwinger Schalding-Heining. Beim FCP-Heimspiel (17 Uhr) gilt aufgrund der Corona-Inzidenz im Landkreis Dachau, die aktuell höher als 50 ist, die sogenannte 3-G-Regel: Alle Besucher müssen also nachweislich genesen, vollständig geimpft oder aktuell getestet sein (PCR-Test nicht älter als 48 Stunden, Schnelltest nicht älter als 24 Stunden).