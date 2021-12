Der SSV Jahn Regensburg trifft zum reizvollen Jahresabschluss in der zweiten Fußball-Bundesliga auf den SV Darmstadt 98. "Ein Sieg wäre gut für die Pause, die Vorbereitung und den Start", sagte Trainer Mersad Selimbegovic vor der Partie der zwei Teams aus dem oberen Tabellendrittel am Sonntag (13.30 Uhr). Darmstadt ist mit 32 Punkten erster Verfolger von Hinrundenmeister FC St. Pauli. Mit einem Sieg könnte der Jahn (28 Zähler) aufschließen. Das Ziel bleibt aber zunächst die 40-Punkte-Marke und der Klassenverbleib. "Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben eine sehr gute Hinrunde hingelegt", bilanzierte Selimbegovic am Freitag. "Wir haben, glaube ich, öfters begeistert als enttäuscht."

Benedikt Gimber fehlt in dem Geisterspiel gelbgesperrt, David Otto sitzt eine Rotsperre ab. Offen ist der Einsatz von Jan-Niklas Beste wegen muskulärer Probleme. Den Gegner sieht der Regensburger Trainer als beispielhaft in dieser Saison an: Die Darmstädter hätten aus einer schwierigen Situation viel "positive Energie" gezogen, sagte Selimbegovic über die Mannschaft, die zu Saisonbeginn große Corona-Sorgen hatte. "Das ist ein Beispiel, wie man aus einer Situation, die gar nicht schön und gut war, das Beste rausziehen kann und muss. Davor ziehe ich den Hut." Selimbegovic erwartet eine "brutale Aufgabe", bei der er das Fehlen der Fans bedauert. "Es wäre schön, wenn Zuschauer da wären. Wir haben das im ersten Spiel in Darmstadt erlebt, es war damals das erste Mal wieder mit Zuschauern", blickte er zurück. "Das war, als wenn man im Maracanã vor 100 000 Zuschauern spielt, auch wenn es nur ein paar tausend Zuschauer waren."