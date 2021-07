Der dänische Fan Kristoffer Føns nimmt eine Regenbogenfahne mit ins Stadion in Baku. Sicherheitskräfte entreißen sie ihm - und lösen einen Eklat aus, der beispielhaft ist für die Kritik an der Uefa bei dieser EM.

Von Sebastian Fischer

Kristoffer Føns wollte ein Zeichen setzen, das Europas Fußballverband Uefa und Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew sehen, und wahrscheinlich hat er dieses Ziel erreicht. Er sei ziemlich überwältigt von der Menge an Interviewanfragen, schreibt er jedenfalls am Sonntag per Mail und bittet darum, sich auf diesem Wege zu den Geschehnissen am Vortag äußern zu dürfen.