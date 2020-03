Das Coronavirus wird nun wohl auch in Bayern zu Einschränkungen im Sport führen. Am Montagabend einigte sich die Regierung in Bayern darauf, Veranstaltungen mit mehr als tausend Besuchern zunächst bis Karfreitag zu untersagen. Betroffen wären unter anderem Heimspiele der großen bayerischen Fußballklubs, aber auch die Playoff-Qualifikation in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL)

mit Spielen in Nürnberg, Ingolstadt und Augsburg. Auch der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat für seinen Spielbetrieb Regeln für den Umgang mit Sars-CoV-2 aufgestellt. Er forderte die Vereine auf, "aktiv zu prüfen, ob es Spielerinnen und Spieler in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen 14 Tagen (...) aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind". Der BFV appellierte "an das Verantwortungsbewusstsein der Vereine, diese Spieler - unabhängig von Symptomen - nicht einzusetzen, weder bei Spielen noch im Trainingsbetrieb". Wenn solch ein Fall gegeben sei, könne mit dem Gegner Kontakt aufgenommen werden, um sich auf eine Verlegung zu verständigen. Im Fall der Einigung sind die Spielleiter angewiesen, dem nachzukommen.

Dort, wo gespielt werden kann, stellt der BFV als reine Vorsichtsmaßnahme seinen Vereinen und dem Schiedsrichter frei, auf das obligatorische Shake-Hands vor den Spielen zu verzichten.