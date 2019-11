In kurzen Hosen: Ernie Els in Südafrika.

Golf, Regeln: Der viermalige Major-Sieger Ernie Els und seine Golf-Kollegen dürfen sich im heißen Südafrika über eine luftige Abkühlung freuen. Für den Saisonauftakt der European Tour in Malalane ist erstmals bei einem Golf-Turnier das Tragen von kurzen Hosen erlaubt. Dies beschlossen die Veranstalter der Alfred Dunhill Championship und die Verantwortlichen der Europa-Tour angesichts der erwarteten Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius. Bisher waren Shorts nur in Trainingsrunden gestattet.

"Es ist sehr schön, wenn der gesunde Menschenverstand ins Spiel kommt", sagte der 50-jährige Südafrikaner Els: "Ich denke, das könnte ein Wendepunkt im Golfsport sein." Allerdings gilt die Hosen-Ausnahme bisher nur für die mit 1,5 Millionen Euro dotierte Veranstaltung von diesem Donnerstag bis Sonntag. Der Ratinger Marcel Siem ist im Leopard Creek Country Club als einziger Deutscher am Start.

Champions League, Barcelona: Ousmane Dembélé hat sich beim Champions-League-Erfolg (3:1) des FC Barcelona gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Der Flügelstürmer werde noch untersucht, um die Schwere der Läsion festzustellen, teilten die Katalanen am Donnerstag mit. Der Franzose musste am Mittwochabend im Camp Nou bereits nach 26 Minuten nach einem Zweikampf mit Raphaël Guerreiro vom Platz. Der 22-Jährige kommt seit seinem Wechsel vom BVB nach Spanien im Sommer 2017 wegen immer neuer Verletzungen nicht richtig in Tritt. Wie lange er dieses Mal pausieren muss, ist noch unklar.

Dembélé habe in dieser Saison nur an acht Partien teilnehmen können und dabei ein Tor erzielt, rechnete der Verein vor. "Dembélé ist ein Problem für Barça", kommentierte die Zeitung Sport. Coach Ernesto Valverde nahm den Angreifer aber in Schutz: "Es ist eine Schande, denn es ging ihm gut, und er hat gut trainiert", sagte er nach dem Sieg. Dembélé sei wegen der immer neuen Verletzungen sehr traurig: "Wir werden versuchen, uns um ihn zu kümmern."

Formel 2, Schumacher: Rennfahrer Mick Schumacher lässt sich für seinen Aufstieg in die Formel 1 weiter Zeit. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wird erwartungsgemäß auch 2020 für das Team Prema Racing in der Formel 2 an den Start gehen. Dies teilte die italienische Mannschaft am Donnerstag mit. Neuer Teamkollege des 20-Jährigen wird der russische Formel-3-Meister Robert Schwartzman. "Ich habe für mein zweites Formel-2-Jahr sehr wertvolle Lektionen gelernt, sowohl im Umgang mit dem Auto und den Reifen als auch bei der Arbeit in einem größeren Teamumfeld", sagte Schumacher: "Es ist nur natürlich, sich wieder mit Prema zusammenzutun, denn wir arbeiten und wachsen schon so lange zusammen, und ich kann ihnen nur dafür danken, dass sie mir wieder ihr Vertrauen geschenkt haben."

Schumacher fährt damit im fünften Jahr nacheinander für Prema. Nach Stationen in der Formel 4 und der Formel 3 war der Youngster 2019 in die Formel 2 aufgestiegen. In seiner Debütsaison liegt er vor den beiden Abschlussrennen in Abu Dhabi in der Meisterschaft auf Rang zwölf, am Hungaroring fuhr er im August seinen bislang einzigen Sieg ein.

Fußball, Schweden: Die Fans seines Heimatklubs Malmö FF finden den Einstieg von Fußballer Zlatan Ibrahimovic beim schwedischen Erstligarivalen Hammarby IF offenbar gar nicht gut. Unbekannte Täter haben ihrem Frust an der Ibrahimovic-Statue vor dem Stadion in Malmö, die erst Anfang Oktober aufgestellt wurde, freien Lauf gelassen. Die dreieinhalb Meter große Skulptur wurde unter anderem mit Farbe besprüht und mit Pyrotechnik beschädigt. Der 38 Jahre alte Ibrahimovic übernimmt etwa ein Viertel der Anteile des in der Hauptstadt Stockholm beheimateten Klubs Hammarby. Der 116-malige Nationalspieler kaufte die Aktien bei der Anschutz Entertainment Group (AEG), die nun ebenfalls noch rund ein Viertel der Anteile an Hammarby hält. Die Anschutz-Gruppe ist Besitzer der LA Galaxy, für die "Ibra" in den vergangenen beiden Spielzeiten in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS auf Torejagd gegangen war.