Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) stellt sich nach der WM in Eugene und der EM in München neu auf. Möglichst im ersten Quartal 2023 soll ein Sportdirektor verpflichtet werden. Das teilte der DLV am Donnerstag mit. Durch die neu geschaffene Stelle soll Chefbundestrainerin Annett Stein administrativ entlastet werden. Darüber hinaus sollen im Senioren- und Nachwuchsbereich sogenannte Top-Teams gebildet werden, in denen Athleten mit Blick auf Olympia 2024 und 2028 besser gefördert werden sollen. Als konkretes Ziel nannte der Verband, bis zu den Spielen 2028 in Los Angeles international wieder eine Top-Fünf-Platzierung der Nationenwertung zu erreichen. Bei der WM in Eugene im vergangenen Sommer hatten die deutschen Leichtathleten zwei Medaillen geholt - die schlechteste Bilanz in der deutschen Leichtathletik-Geschichte.