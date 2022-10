Von Philipp Schneider

Im Vergleich zu den zahlreichen pointierten und sicher auch emotionalen Wortmeldungen seiner Verantwortlichen liest sich die offizielle Aussendung von Red Bull Racing vom Montagabend fast schon kleinlaut. Von einer "Verunglimpfung", die Teamchef Christian Horner zuletzt erkannt haben wollte, ist dort nicht mehr die Rede. Plötzlich heißt es nur noch, der Rennstall habe mit "Überraschung und Enttäuschung" zur Kenntnis genommen, dass der Automobilweltverband Fia nach monatelanger Buchprüfung einen Verstoß Red Bulls gegen die Kostenobergrenze der Formel 1 für die Saison 2021 festgestellt hat. Bei Aston Martin und Williams wurden seitens der Fia Verfahrensfehler beanstandet. Diese gab es bei Red Bull ebenfalls. Zusätzlich allerdings soll es als einziges der zehn Teams den Ausgabenrahmen in Höhe von 148,6 Millionen US-Dollar pro Team und Saison überzogen haben.

Aus einem Verdacht, der im Fahrerlager seit Tagen genüsslich am Köcheln gehalten wurde, ist eine offizielle Anklage geworden. Red Bull beteuert weiterhin seine Unschuld und kündigte an, die Feststellungen der Fia sorgfältig zu prüfen. Der juristische Weg der Fia werde nun "respektvoll" befolgt, hieß es, "während wir alle uns zur Verfügung stehenden Optionen prüfen". Dieser juristische Prozess dürfte sich ziehen - genau wie die Verhängung einer daraus resultierenden abschließenden Strafe für den Rennstall.

Angesichts noch vier zu fahrender Rennen in dieser Saison und reichlich Pressekonferenzen wird die spannende Frage lauten: Wie weit wagen sich die Verantwortlichen der mutmaßlich betrogenen Teams in ihrem Protest auf die Barrikaden? Von Verleumdung kann ja nun keine Rede mehr sein.

Wenn es einen Bruch der Regeln gegeben habe, müsse die Strafe "beträchtlich" ausfallen, hatte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto am Rande des Rennens in Suzuka gefordert - in dem sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen am Sonntag zum zweiten Mal nacheinander die Fahrer-WM sicherte. Ross Brawn, der Sportdirektor der Formel 1, hatte vor der Einführung des Kostendeckels, der ja die Chancengleichheit aller Teams ermöglichen soll, versprochen: "Dieses Regelwerk hat Biss. Wenn du betrügerisch die Finanzregeln brichst, wirst du deinen WM-Titel verlieren." Wird Verstappen also bald vom zweimaligen zum einmaligen Champion degradiert werden?

Alles kann, nichts muss, perfekt für Hinterzimmer-Mauschelei

Wer darauf wettet, hat eine Traumquote! Ist doch der Strafenkatalog wie so viele Paragraphen der Fia mehr Kaugummi als in Stein gehauene Gesetzestafel. Vor den Juristen der Fia tut sich ein Schlaraffenland möglicher Sanktionen auf. Genügt eine Verwarnung? Oder bedarf es eines Punktabzugs in der Fahrer- und/oder Teamwertung? Wenn ja, auch rückwirkend oder nur in der Gegenwart? Ansonsten: Wie wäre es mit einer Beschränkungen der Testzeit in den Windkanälen? Und ließe sich nicht Red Bulls Budget 2023 um jene Summe senken, die 2021 illegal aufgeschlagen wurde? Alles kann, nichts muss, perfekt für Hinterzimmer-Mauschelei. Wie zuletzt 2019, als die Fia in einer Mitteilung indirekt bekanntgab, der Ferrari-Motor habe nicht den technischen Vorgaben entsprochen. Weil sich die Italiener damals aber auf einen Deal mit der Fia einließen, wurden sie nie offiziell schuldig gesprochen. Sollte Red Bull einen ähnlichen Weg gehen wollen, müssten sie ihren Fehler einräumen. Falls nicht, könnte der Fall vor einem Finanzgericht behandelt werden. Gegen ein Urteil könnte noch Einspruch vor dem, ebenfalls Fia-internen, Berufungsgericht eingelegt werden.

In ihrem dürren Kommuniqué hat die Fia lediglich preisgegeben, es handle sich bei Red Bulls Verstoß um eine "geringfügige" Summe. Das Wort ist angesichts seiner Definition ein Euphemismus. Denn als geringfügig stuft die Fia illegale Mehrausgeben von bis zu fünf Prozent des Budgets ein. Diese entsprechen einem Betrag von 7,4 Millionen Dollar. Bedauerlicherweise lässt die Intransparenz der Botschaft offen, ob Red Bull sein Budget um 7,39 Millionen Dollar überzogen hat - oder doch nur um zwei Dollar fünfzig.

Offenbar vorsorglich hieß es in der Mitteilung, dass nur ein schwerwiegender Verstoß von mehr als fünf Prozent automatisch zum Abzug von WM-Punkten führe. Das darf als Hinweis dechiffriert werden, dass Verstappen nicht zu sehr um seinen Pokal aus dem Vorjahr bangen muss, der ja nach einer vogelwilden Safety-Car-Steuerung beim Saisonfinale ohnehin auf umstrittene Weise zustande gekommen war.