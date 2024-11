Kommentar von Felix Haselsteiner

Womöglich wird am 1. Januar schon etwas mehr Gewissheit darüber herrschen, wie enttäuschend diese Fußballsaison für Red Bull wirklich verläuft. Zu den Eigenheiten des neuen Champions-League-Modus gehört, dass man in der Winterpause theoretisch noch internationale Wettbewerbsfähigkeit vorweisen kann, auch wenn sie eigentlich schon verwirkt ist. Laut der aktuellen Tabelle scheint der Brausekonzern jedenfalls weit entfernt zu sein von seinem Ziel, in Europas Spitze mitzuspielen. Leipzig (null Punkte) und Salzburg (drei Punkte) schicken vor ihren Dienstagsspielen bei Inter Mailand und Leverkusen kalte Novembergrüße in die Konzernzentrale, wo sie den Stichtag Neujahr 2025 wohl schon herbeisehnen.