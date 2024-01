Anton Palzer trägt bereits einen Helm in den Farben des Getränkekonzerns - vermutlich dürfte sich nach der Übernahme der ganze Auftritt ändern.

Das deutsche Radsport-Team Bora-Hansgrohe steht vor einem Einschnitt: Red Bull will einsteigen. Durch die Millionen aus Österreich dürfte das Team in der Hierarchie des Pelotons aufrücken - und seinen Charakter verändern.

Von Johannes Aumüller

Auf Mallorca versammeln sich dieser Tage mal wieder viele Mitglieder der Rad-Equipe Bora-Hansgrohe. Die spanische Insel ist fürs Peloton ein traditioneller Sammelpunkt, um sich für die neue Saison aufzuwärmen. Die einzige deutsche Mannschaft in der World Tour zieht in ihr achtes Jahr in der höchsten Radsportliga, und die Macher um Teamchef Ralph Denk sind schwer darauf erpicht, dass dies ein besonderes wird.