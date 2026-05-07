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Real MadridDisziplinarverfahren gegen Valverde und Tchouaméni

Sollen gestritten haben: Reals Federico Valverde (links) und Aurélien Tchouaméni.
Sollen gestritten haben: Reals Federico Valverde (links) und Aurélien Tchouaméni. Matthew Childs/Action Images/Reuters

Reals Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni sollen einem Bericht zufolge in der Kabine aneinandergeraten sein. Valverde sei mit einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht worden. Der Klub bestätigt, ein Verfahren gegen beide Spieler eingeleitet zu haben.

Die Fehde zwischen den Fußballprofis Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni von Real Madrid ist einem Bericht zufolge eskaliert. Nach einer Rangelei zwischen dem Franzosen und dem Uruguayer in der Kabine der Königlichen sei Valverde angeblich mit einer Platzwunde am Kopf in einem Krankenhaus behandelt worden, berichteten spanische Sportmedien wie Marca oder AS. Die Nerven liegen bei dem Rekordmeister derzeit wegen sportlicher Misserfolge offenbar blank.

Der Klub bestätigte später, dass ein Disziplinarverfahren gegen beide Spieler eingeleitet worden sei. Laut AS könnten die Spieler vor dem Clásico gegen den Tabellenersten FC Barcelona am Sonntag suspendiert werden. Valverde fällt für das Spiel ohnehin aus. Wie Real mitteilte, habe der Spieler eine Kopfverletzung erlitten und müsse sich zehn bis 14 Tage schonen.

Intern hätten mehrere Spieler des Teams den Vorfall als schwerwiegend bezeichnet, schrieb Marca. Valverde habe Tchouaméni am Morgen den Handschlag verweigert. Dies habe zu einer sehr feindseligen Trainingseinheit geführt. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung zwischen den beiden habe der Uruguayer unbeabsichtigt und nicht durch einen Schlag von Tchouaméni verursacht eine Platzwunde an einer Tischkante erlitten.

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